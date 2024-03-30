Нижегородские ИТ-компании и ИП смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области будет возмещать ИТ-компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность в сфере ИТ, 100% НДФЛ за привлеченных ИТ-специалистов из других субъектов России.

Эту меру поддержки отрасли разработали Минцифры Нижегородской области совместно с АНО "Горький Тех" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

При проработке программы учитывалась полученная "обратная связь" от регионального ИТ-сообщества.

"Мы рассчитываем замотивировать компании и предпринимателей ИТ-отрасли создавать и развивать свои офисы в Нижегородской области, привлекая высококвалифицированных ИТ-специалистов в регион на условиях компенсации затрат на релокацию. Мы хотим показать айтишникам со всей страны, насколько у нас серьезные намерения создать ИТ-хаб мирового уровня. Мы готовы обеспечить максимально благоприятные условия работы для тех, кто готов укреплять технологический суверенитет и интеллектуальный капитал, формировать задел на инновационное лидерство Нижегородской области и России. Для совместной работы над подготовкой кадров и развитием технологий в Нижнем Новгороде уже строится ИТ-кампус мирового уровня "НЕЙМАРК", первая сетевая программа которого стартует этой осенью на базе нижегородской "Высшей школы экономики", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мера поддержки уже доступна на Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области (ЕППС), где компании или предприниматели могут подать заявление на дальнейшее возмещение своих затрат.

"Компенсация будет выплачиваться в течение пяти лет после релокации в Нижегородскую область ИТ-специалиста. Работать эта система будет таким образом: сначала в региональный бюджет поступает НДФЛ, удержанный с заработной платы привлеченного ИТ-специалиста, а, начиная со следующего года, уже можно будет получить возмещение. То есть в первом квартале 2025 года "Горький Тех" как оператор программы компенсирует ИТ-компаниям или ИП, заключившим соглашение, затраты за аналогичный период 2024 года. Максимальная сумма возмещения за одного привлеченного специалиста может составить порядка 16 тысяч рублей в месяц и около 190 тысяч рублей в год", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Технологическим компаниям или предпринимателям отрасли для заключения соглашения необходимо соответствовать ряду требований. К примеру, они должны быть зарегистрированы на территории Нижегородской области и осуществлять экономическую деятельность в ее пределах по основным ИТ-ОКВЭДам. Помимо информационных технологий, эта деятельность может быть связана с разработкой компьютерного программного обеспечения и консультационными услугами в этой области, а также с телекоммуникациями.

Кроме того, с привлеченным ИТ-специалистом обязательно должен быть заключен трудовой договор.

"Для получения компенсации за такого сотрудника также имеется ряд требований к специалисту. Например, он должен оформить регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории региона не ранее 1 января 2024 года, должен быть трудоустроен по трудовому законодательству в нижегородские ИТ-организации или ИП, соответствующие требованиям положения, иметь стаж работы в сфере ИТ на территории других субъектов не менее трех лет и в течение этого же периода не являться плательщиком НДФЛ у нас в регионе", – добавил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Подробное положение о порядке предоставления компенсации можно найти по ссылке.

"Предположим, что в марте 2024 года наша нижегородская компания привлекла ИТ-специалиста из Москвы. В 2025 году она получит за него возмещение за период работы с марта по декабрь 2024 года, в 2026 году – за период 2025 года и так далее вплоть до 2029 года. Заявки мы будем рассматривать по мере их поступления в течение всего 2024 года, на рассмотрение каждой отведено не более 15 рабочих дней. По итогу оценки от наших специалистов некоторые из них могут быть направлены на корректировку, а некоторые могут быть отклонены", – уточнил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Напомним, что в начале марта Минцифры Нижегородской области и "Горький Тех" запустили региональный реестр ИТ-стартапов – еще один инструмент поддержки нижегородской ИТ-индустрии. Он позволит молодым компаниям региона быстрее получить государственную аккредитацию Минцифры России и претендовать на целый комплекс мер поддержки: право на уплату пониженных страховых взносов до 7,6%, применение ставки по налогу на прибыль в размере 0%, оформление льготной ипотеки до 3% годовых, отсрочку от призыва на военную службу и отсрочку от частичной мобилизации, получение льготных кредитов на сумму от 5 млн до 5 млрд рублей.

Принятые меры поддержки всецело отвечают задачам, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным.