"Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставило партию гумпомощи в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В период с 29 марта по 2 апреля 2024 года участники народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершили 22-ю поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как пояснил координатор движения, в этот раз было собрано 35 тонн груза на сумму более 12,3 млн рублей.

"Три фуры, "ГАЗель" и 17 человек в сопровождении гумконвоя, которые все это сначала загружали, потом разгружали. В общей сложности с апреля 2022 года на счету "Нижегородского ополчения-2022" уже порядка 600 тонн гумгруза на сумму более 100 млн рублей. Продолжаем работать и помогать нашим!" - сказал Олег Лавричев.

В состав группы вошли депутат городской Думы города Сарова Василий Ласточкин, проректор по экономике и финансам ННГУ им. Н.И.Лобачевского Виктор Большаков, предприниматели Наталья Филичева, Денис Боев и Владимир Назаров, а также волонтеры-ополченцы Дмитрий Ермократьев, Александр Залялиев, Денис Кузнецов, Евгений Смирнов и другие. Груз помогли доставить водители Юрий Аблясов, Михаил Волков, Алексей Туляков, Александр Васягин, Андрей Устинов и Сергей Разносчиков.

Гуманитарный груз включал два автомобиля – "УАЗ"-буханка и микроавтобус "Ивеко", автозапчасти, топливные карты, технические жидкости, короба динамической защиты танков, печи блиндажные, щупы саперные, переходники на РПГ, квадрокоптер, генераторы, оргтехнику, вай-фай станции, радиостанции, бинокли, деревянную баню, строительные материалы, инструменты, медикаменты, медицинские изделия и аптечки, кровати для госпиталей, постельное белье и матрасы, бытовую технику, кухонное и холодильное оборудование, посуду и кухонную утварь, тактическое снаряжение и обмундирование, различную одежду и обувь, предметы быта, средства гигиены, продукты питания и фрукты.

Адресную помощь получил целый ряд воинских подразделений – 110-я бронетанковая бригада, техническая разведка 10-го танкового полка, 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия, батальон "Донецк", 153-й полк 47-й танковой дивизии и военно-полевой госпиталь.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода благодарит за помощь в формировании гуманитарного груза: депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Сергея Пляскина, Станислава Прокоповича, Татьяну Дружинину, Оксану Смолину и Владимира Поддымникова-Гордеева, депутатский корпус городской Думы города Сарова во главе с председателем Антоном Ульяновым, главу Советского района Александра Иванова, главу Приокского района Михаила Шатилова и коллективы районных администраций, генерального директора Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина Андрея Капустина, директора завода "Гидромаш им. В.И.Лузянина" Александра Лузянина, директора завода "Труд" Ивана Елесина, директора филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ "ННИИС имени Ю.Е. Седакова" Андрея Седакова, генерального директора завода "Красное Сормово" Михаила Першина, генерального директора ПАО "Нител" Сергея Самойлова, директора ПАО НПП "ТЕМП-АВИА" Юрия Исаева, директора ГК "Евразия "Нефтегазстрой" Станислава Шамова, директора компании "ПрестижСервисГрупп" Олега Бабушкина, генерального директора фирмы "Промсвет" Игоря Митряева, генерального директора ФБУ "Нижегородский ЦСМ" Александра Медведева, директора Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгения Петрова, директора компании "Атлас" Сергея Сайгина и группу "Патриот", а также руководство и коллективы компаний "Монолит", "Медина", "Абаир", "Приволжье транс", "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и "Реабилитационные технологии", предпринимателей Александра Кочкурова, Гарабеда Крбашяна, Наталью Филичеву, Андрея Вишневского, Вадима Усалева, Владимира Ионова, Александра Непекина, Алексея Боброва, Дениса Боева и "Цех 52", Алексея Маковея ("КомТракСервис"), Ирину Кудрявцеву, Ирину Ганскую, Сергея Груздева и семью Алушкиных, проректора по экономике и финансам ННГУ им.Н.И.Лобачевского Виктора Большакова и коллектив университета, спецпредставителя Департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Романа Скуднякова, генерального директора АНО "Духовное наследие" Владимира Метелькова, председателя правления Фонда "Земля Нижегородская" Александра Серикова, Благотворительный фонд "БлагоДарите", Ирину Хаюрову вместе группой волонтеров "Нижегородского ополчения-2022" из числа жителей области, команду "Волонтерской роты" города Арзамас, группу волонтеров из Ардатова, Никольский монастырь, Арзамасскую православную гимназию, помощника по миссионерскому служению Благочиннического округа Арзамасского района, иерея Александра (Малкина) и других неравнодушных нижегородцев, присоединившихся к движению.