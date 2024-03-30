Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

Продолжительность жизни россиян достигла максимума не только по сравнению с допандемийным периодом, но и со времён СССР. По итогам 2023 года она составила 73,5 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на отчётном выступлении в Госдуме, сообщает телеканал "360".

Премьер-министр напомнил, что важно обеспечить россиянам увеличение продолжительности активной жизни. По его словам, для этого нужна, преждее всего, качественная и доступная медицина.

Глава кабмина рассказал о внедрении системы долговременного ухода для россиян, которые из-за проблем со здоровьем или преклонного возраста не могли позаботиться о себе самостоятельно.

Если в 2018 году на старте проекта социальное и медицинское обслуживание на дому получили 7 тысяч граждан, то к концу 2024 года её окажут порядка 173 тысячам человек.

Напомним, проект, который нацелен на обучение нижегородцев навыкам профессионального ухода за близкими на дому, реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В Нижегородской области он стартовал в мае 2021 года. Тогда участниками пилотной программы смогли стать жители Арзамаса.

В этом году систему долговременного ухода внедрили ещё в четырёх районах Нижегородской области - Городецком, Краснобаковском и Лукояновском округах, а также в г.о.г. Дзержинск.