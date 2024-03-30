Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2024 16:34  [45] Регионы РФ получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году
03 апреля 2024 15:47  [111] Дорогу через реку Парашу отремонтируют в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 15:29  [93] Фотовыставка "Я не сдамся!" открылась в Доме народного единства
03 апреля 2024 15:13  [111] Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения
03 апреля 2024 14:58  [147] Круглый стол "Быть знаменитым - некрасиво? Личный бренд и этика" прошел в КУПНО
03 апреля 2024 14:45  [140] Двенадцать мостов затоплено в Нижегородской области по данным на 3 апреля
03 апреля 2024 14:34  [155] Нижегородская "Дирекция парков и скверов" и белорусский "Минскзеленстрой" стали партнерами
03 апреля 2024 14:26  [163] Участник СВО из Нижнего Новгорода: "Мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу"
03 апреля 2024 14:14  [162] Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года
03 апреля 2024 13:57  [175] Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии "Туристические города"
Общество

Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения

03 апреля 2024 15:13  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

Продолжительность жизни россиян достигла максимума не только по сравнению с допандемийным периодом, но и со времён СССР. По итогам 2023 года она составила 73,5 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на отчётном выступлении в Госдуме, сообщает телеканал "360".

Премьер-министр напомнил, что важно обеспечить россиянам увеличение продолжительности активной жизни. По его словам, для этого нужна, преждее всего, качественная и доступная медицина.

Глава кабмина рассказал о внедрении системы долговременного ухода для россиян, которые из-за проблем со здоровьем или преклонного возраста не могли позаботиться о себе самостоятельно.

Если в 2018 году на старте проекта социальное и медицинское обслуживание на дому получили 7 тысяч граждан, то к концу 2024 года её окажут порядка 173 тысячам человек.

Напомним, проект, который нацелен на обучение нижегородцев навыкам профессионального ухода за близкими на дому, реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В Нижегородской области он стартовал в мае 2021 года. Тогда участниками пилотной программы смогли стать жители Арзамаса.

В этом году систему долговременного ухода внедрили ещё в четырёх районах Нижегородской области - Городецком, Краснобаковском и Лукояновском округах, а также в г.о.г. Дзержинск.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Пенсионеры Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph