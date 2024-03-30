Регионы РФ получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году

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Российские регионы получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления с ежегодным отчетом о работе Правительства РФ в Госдуме.
Как отметил Михаил Мишустин, идет обновление общественного транспорта.
"В 2023 году в российские субъекты поставлено около 5 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года", - уточнил премьер-министр РФ.
Напомним, что транспортная реформа в Нижегородской области является одной из самых крупных в стране. Так, в 2023 году было приобретено 300 автобусов для муниципалитетов за счет казначейских кредитов.
Как сообщалось ранее, Нижний Новгород занял 4 место среди российских городов по качеству общественного транспорта.
Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород на начало 2024 года.
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