Регионы РФ получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Российские регионы получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления с ежегодным отчетом о работе Правительства РФ в Госдуме.

Как отметил Михаил Мишустин, идет обновление общественного транспорта.

"В 2023 году в российские субъекты поставлено около 5 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года", - уточнил премьер-министр РФ.

Напомним, что транспортная реформа в Нижегородской области является одной из самых крупных в стране. Так, в 2023 году было приобретено 300 автобусов для муниципалитетов за счет казначейских кредитов.

Как сообщалось ранее, Нижний Новгород занял 4 место среди российских городов по качеству общественного транспорта.

Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород на начало 2024 года.