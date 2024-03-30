Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2024 18:42  [78] Представители ЦУР награждены Благодарственными письмами ГУ ФССП Нижегородской области
03 апреля 2024 18:25  [81] Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры будут увеличены до 5-10 тысяч рублей
03 апреля 2024 18:13  [93] Парковку запретят на улице Бориса Видяева с 24 апреля
03 апреля 2024 17:44  [132] Оздоровительная акция "День ТВОЕГО здоровья" пройдет в Нижнем Новгороде 7 апреля
03 апреля 2024 17:30  [109] "Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
03 апреля 2024 17:11  [112] Парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля
03 апреля 2024 16:34  [133] Регионы РФ получили более 5 тысяч единиц общественного транспорта в 2023 году
03 апреля 2024 15:47  [253] Дорогу через реку Парашу отремонтируют в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 15:29  [145] Фотовыставка "Я не сдамся!" открылась в Доме народного единства
03 апреля 2024 15:13  [170] Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения
Общество

Парковку запретят на улице Бориса Видяева с 24 апреля

03 апреля 2024 18:13  [93] Общество

Фото: ЦОДД

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Бориса Видяева с 24 апреля введут ограничение на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. Оно будет действовать от дома №21 до дома №47 ЖК "Торпедо".

Согласно информации, на улице Бориса Видяева будут обустроены три новых остановки общественного транспорта и три нерегулируемых пешеходных перехода.

В связи с этим ограничения на парковку вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда маршрутных транспортных средств.

Напомним, что у Нижегородской ярмарки 4 апреля будет введено ограничение на остановку и парковку транспорта со стороны улицы Совнаркомовской.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковки Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph