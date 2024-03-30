Парковку запретят на улице Бориса Видяева с 24 апреля

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Бориса Видяева с 24 апреля введут ограничение на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. Оно будет действовать от дома №21 до дома №47 ЖК "Торпедо".
Согласно информации, на улице Бориса Видяева будут обустроены три новых остановки общественного транспорта и три нерегулируемых пешеходных перехода.
В связи с этим ограничения на парковку вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда маршрутных транспортных средств.
Напомним, что у Нижегородской ярмарки 4 апреля будет введено ограничение на остановку и парковку транспорта со стороны улицы Совнаркомовской.
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