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Общество

Парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля

03 апреля 2024 17:11  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

У Нижегородской ярмарки 4 апреля будет введено ограничение на остановку и парковку транспорта со стороны улицы Совнаркомовской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, запрет будет действовать в течение суток - с 00:01 до 23:59. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне ограничения.

Все автомобили, припаркованные возле дома №13 по Совнаркомовской, будут перемещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что новый временный павильон для проведения выставок и конгрессов начали возводить на Нижегородской ярмарке.

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Теги:
Нижегородская ярмарка Парковки Транспорт
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