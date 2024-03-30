Парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

У Нижегородской ярмарки 4 апреля будет введено ограничение на остановку и парковку транспорта со стороны улицы Совнаркомовской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, запрет будет действовать в течение суток - с 00:01 до 23:59. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне ограничения.

Все автомобили, припаркованные возле дома №13 по Совнаркомовской, будут перемещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что новый временный павильон для проведения выставок и конгрессов начали возводить на Нижегородской ярмарке.