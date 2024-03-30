Парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля

Фото:
У Нижегородской ярмарки 4 апреля будет введено ограничение на остановку и парковку транспорта со стороны улицы Совнаркомовской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, запрет будет действовать в течение суток - с 00:01 до 23:59. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне ограничения.
Все автомобили, припаркованные возле дома №13 по Совнаркомовской, будут перемещены на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что новый временный павильон для проведения выставок и конгрессов начали возводить на Нижегородской ярмарке.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+