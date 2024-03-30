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Нижегородцы приглашаются к участию в первом сезоне конкурса "Росмолодёжь. Гранты"

04 апреля 2024 14:54  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы приглашаются к участию в первом сезоне конкурса "Росмолодёжь. Гранты".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, претендовать на грантовую поддержку в размере от 5 тысяч до 1 млн рублей могут кандидаты из всех регионов страны  в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Подать заявку можно через автоматизированную информационную систему ФГАИС"Молодежь России".  Для  этого, необходимо пройти авторизацию в личном кабинете грантового модуля системы "Молодежь России", подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе "Проекты" и подать готовый проект по ссылке  до 12:00 30 апреля.

Один участник имеет право подать не более одной заявки в одну из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе  самозанятости; 

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное  сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные  на противодействие  идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды; 

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде; 

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности; 

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей; 

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи; 

#вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых ученых.

Отмечается, что второй год подряд по итогам сезонов Всероссийского конкурса молодежных проектов грантового конкурса Нижегородская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов страны. В прошлом году Нижегородская область заняла первые места по результатам первого сезона "Росмолодёжь. Гранты", среди регионов Приволжского федерального округа - по количеству и сумме выигранных грантов, по результатам итогового мониторинга - среди всех регионов России. В общей сложности за год было подано около 1,5 тысяч  заявок, а суммарный объём привлечённых грантов средств  составил  свыше 117 млн рублей.

Полные правилами конкурса опубликованы в объявлении о проведении конкурса на официальном сайте ФАДМ и  ФГАИС "Молодежь России".

СПРАВКА:

Сопровождением грантов на региональном уровне занимается министерство молодёжной политики Нижегородской области и молодёжный центр "Высота". В прошлом году в регионе провели более 150 грантовых мероприятий (Акселератор проектов, Project Camp, Грантовый день и другие), 200 проектов получили поддержку.

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Теги:
Гранты Конкурсы Молодежь
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