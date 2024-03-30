Метрологи бесплатно проверят точность работы тонометров нижегородцев Общество

С 7 по 9 апреля 2023 года жители Нижегородской области смогут бесплатно проверить корректность показаний тонометров артериального давления, используемых в быту.

Регион традиционно присоединится к ежегодной Всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!", проводимой в преддверии Всемирного дня здоровья.

Метрологи ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области вручат участникам акции памятки о том, как правильно измерять артериальное давление, а также дадут нижегородцам советы по устранению выявленной неисправности приборов.

Специалисты проведут измерения с помощью специального оборудования, предназначенного для проверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления. Такой аппарат имитирует эталонное давление (120 на 80) и пульс (80).

Пункты по проверке корректности работы приборов откроются 7 апреля в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Кстове и Павлове.

По информации Нижегородского ЦСМ Росстандарта, в Нижегородском ЦСМ в рамках акции с 8:00 до 17:00 будет действовать горячая линия: 8-800-200-22-14.

Напомним, в прошлом году по итогам мероприятия в Нижегородской области было проверено более 3,5 тысячи тонометров. Каждый четвёртый прибор оказался непригоден к использованию.

Даты и адреса проведения акции в Нижегородской области можно посмотреть по ссылке.

СПРАВКА:

Акция "Будь уверен! Будь здоров!" проводится организациями Росстандарта с 2018 года. За это время метрологами Нижегородского ЦСМ Росстандарта проверено уже около 9 500 тонометров, которые используются жителями региона в быту.

Цель акции – обратить внимание жителей России на значимость обеспечения единства измерений в повседневной жизни. Важно понимать, что на основании показаний тонометров принимаются решения, от которых может зависеть жизнь человека.

В нашем регионе мероприятие организовано при поддержке правительства Нижегородской области и Думы Нижнего Новгорода.