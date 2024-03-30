Нижегородские компании смогут принять участие в Дне поставщика на автозаводе в Туле Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в выездном Дне поставщика на автомобильном заводе в Туле с 25 по 27 апреля 2024 года. Бизнес-миссию организует центр "Мой бизнес" Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, сегодня Тула, как и Нижегородская область, входит в число крупнейших центров промышленности России.

"В наших регионах высокий уровень развития автомобильной отрасли, и мощности нижегородских производителей автокомпонентов способны закрыть ряд потребностей тульских предприятий. Один их наиболее эффективных инструментов для начала сотрудничества – прямые переговоры. Поэтому специалисты центра "Мой бизнес" организуют посещение местного автомобильного завода, а также совещание с представителями службы закупок", – рассказал Максим Черкасов.

В 2024 году завод "Хавейл" в Туле планирует расширение модельного ряда автомобилей. Кроме того, головное предприятие завода заключило с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт.

"Предприятие планирует обеспечить производство и сборку двигателей в России более чем на 90 процентов выпускаемых автомобилей. Компания ведет работу по подбору производителей компонентов и необходимых материалов и заинтересована в сотрудничестве с автомобилестроительной отраслью", - добавил министр.

Для того чтобы принять участие в Дне поставщика в Туле, нужно до 15 апреля пройти регистрацию по ссылке, или оставить заявку по телефону: 8 (831) 435-17-00, доб. 1031, по электронной почте: elenagalchuck@yandex.ru.

Это уже вторая бизнес-миссия в 2024 году, посвященная отрасли автомобилестроения. В марте аналогичное мероприятие прошло в Тольятти на "АвтоВАЗе". В нем приняли участие более 20 нижегородских компаний.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).