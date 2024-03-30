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Общество

ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства

04 апреля 2024 16:23  [80] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

ФАС потребовала от корпорации Apple предоставить свою позицию касательно ограничений доступа российских платёжных систем к бесконтактным платежам в iOS. Об этом сообщил телеканал "360".

Как пояснили в пресссс-службе ФАС, российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если купили технику во время официальных продаж. Специалисты ведомства подозревают американскую компанию в том, что она своими действиями нарушает антимонопольное законодательство.

Признаки нарушений также нашли в том, что корпорация удалила из AppStore мобильные приложения и сервисы многих банков, против которых США вводили санкции.

При этом аналитики финансового рынка считают, что ограничения, с которыми столкнулись российские пользователи устройств Apple, связаны не только с самой компанией, но и с провайдерами банковских услуг. B для решения этой проблемы потребуется долгая дискуссия в разных плоскостях, в том числе по теме торговых ограничений.

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Теги:
Санкции Техника ФАС
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