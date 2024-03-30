Фальсификат творога выявлен в больнице Нижегородской области

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели анализ творога, который поставлялся для питания детей в одну из нижегородских клинических больниц.Как сообщает пресс-служба лаборатории, образцы продукции инспекторы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области отобрали в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.
Исследование молочной продукции показало, что в составе творога присутствуют масла и жиры на растительной основе, что не допускается требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".
Информацию о фальсифицированной молочной продукции, которая была произведена в Ивановской области, внесли в автоматизированную систему "ВЕСТА", а также направили в Управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.
Ранее сообщалось, что куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области.
Кроме того, сообщалось, что в одной из больниц Нижнего Новгорода вывялен фальсификат сливочного масла.
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