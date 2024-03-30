Фальсификат творога выявлен в больнице Нижегородской области Общество

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели анализ творога, который поставлялся для питания детей в одну из нижегородских клинических больниц.

Как сообщает пресс-служба лаборатории, образцы продукции инспекторы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области отобрали в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.

Исследование молочной продукции показало, что в составе творога присутствуют масла и жиры на растительной основе, что не допускается требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Информацию о фальсифицированной молочной продукции, которая была произведена в Ивановской области, внесли в автоматизированную систему "ВЕСТА", а также направили в Управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области.

Кроме того, сообщалось, что в одной из больниц Нижнего Новгорода вывялен фальсификат сливочного масла.