Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область 4 апреля отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, часть гуманитарного груза предназначена для города Харцызск в Донецкой народной республике.

В том числе, военнослужащим в Харцызск будет передан автомобиль УАЗ.

Гумпомощь собрана благодаря неравнодушным нижегородцам. На призыв помочь новым регионам РФ откликнулись жители Перевозского, Дальнеконстантиновского, Княгининского и других районов.

Напомним, что 1 апреля три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО.