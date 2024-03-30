Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс

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Нижегородская область 4 апреля отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает НТА-Приволжье.
Согласно информации, часть гуманитарного груза предназначена для города Харцызск в Донецкой народной республике.
В том числе, военнослужащим в Харцызск будет передан автомобиль УАЗ.
Гумпомощь собрана благодаря неравнодушным нижегородцам. На призыв помочь новым регионам РФ откликнулись жители Перевозского, Дальнеконстантиновского, Княгининского и других районов.
Напомним, что 1 апреля три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО.
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