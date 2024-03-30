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Общество

Расчистку озера Утиное в Дзержинске завершат в 2025 году

05 апреля 2024 11:07  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске стартовали работы по расчистке озера Утиное.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание на объекте.

Проведение работ рассчитано на два сезона, полностью завершить их планируется в июле 2025 года. Стоимость контракта составляет почти 35 млн рублей.

Как отметил Денис Егоров, озеро фактически является каскадом из четырех водоемов.

"Водоемы расположены в парке, который после благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" стал одним из самых любимых и посещаемых мест Дзержинска. Теперь мы поработаем над водными объектами. Объем донных отложений и водной растительности, который планируется изъять при расчистке, составляет 12,6 тысячи тонн, площадь расчищаемого участка - более полутора гектаров", - сообщил министр.

Как сообщалось ранее, шесть пешеходных мостов установили через реку Борзовку в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в 2023 году были проведены масштабные работы по расчистке русла реки Борзовка и благоустройству прилегающей территории.

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Теги:
Экология
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