Расчистку озера Утиное в Дзержинске завершат в 2025 году

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В Дзержинске стартовали работы по расчистке озера Утиное.
Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание на объекте.
Проведение работ рассчитано на два сезона, полностью завершить их планируется в июле 2025 года. Стоимость контракта составляет почти 35 млн рублей.
Как отметил Денис Егоров, озеро фактически является каскадом из четырех водоемов.
"Водоемы расположены в парке, который после благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" стал одним из самых любимых и посещаемых мест Дзержинска. Теперь мы поработаем над водными объектами. Объем донных отложений и водной растительности, который планируется изъять при расчистке, составляет 12,6 тысячи тонн, площадь расчищаемого участка - более полутора гектаров", - сообщил министр.
Как сообщалось ранее, шесть пешеходных мостов установили через реку Борзовку в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что в 2023 году были проведены масштабные работы по расчистке русла реки Борзовка и благоустройству прилегающей территории.
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