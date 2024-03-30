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Общество

Второй Всероссийский форум "Пик возможностей" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 8 мая

05 апреля 2024 12:34  [51] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде с 5 по 8 мая 2024 года пройдет второй Всероссийский форум "Пик возможностей". На форум соберутся 1 500 участников со всей страны. Организатором мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), министерство молодежной политики Нижегородской области и молодежный центр "Высота".

Для участия в форуме подано около 4 000 заявок из разных регионов страны. В лидерах по количеству заявителей – Нижегородская область (289), а также Москва, Санкт-Петербург, ДНР, Республика Башкортостан.

В "Культурной столице России-2024" соберутся представители грантового сообщества. Программа форума будет состоять из 8 тематических маршрутов для потенциальных участников грантовых конкурсов, победителей, амбассадоров и экспертов Росмолодежь.Гранты, представителей НКО и высших учебных заведений, экспертов, наставников и координаторов.

Программа форума "Пик возможностей" была презентована 2 апреля в рамках марафона с Российским обществом "Знание" "Росмолодежь. Гранты, 1 сезон". Темами обсуждения стали поддержка министерством молодежной политики потенциальных участников конкурса, обучение социальному проектированию и этапы создания проектов, постсопровождение победителей грантового конкурса и создание сообщества региональных амбассадоров.

Напомним, первый Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" прошел в "Молодежной столице России" — Нижнем Новгороде - с 7 по 9 апреля 2023 года. На двух городских площадках – Нижегородской ярмарке и молодежном центре "Высота" - были организованы образовательная, культурная и полезная программы.

Первый форум объединил 1 500 представителей девяти направлений грантового сообщества: победителей грантовых конкурсов (#развивай), амбассадоров (#вдохновляй), координаторов (#объединяй), экспертов (#обучай), наставников (#наставляй)  и потенциальных участников (#присоединяйся) "Росмолодежь. Гранты", представителей высших учебных заведений (#направляй), Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" (#начинай) и некоммерческих организаций (#включайся).

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Теги:
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