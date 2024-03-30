Работы по замене трамвайных путей проходят на улице Пискунова Общество

Фото: Кира Мишина

Работы по замене трамвайных путей проходят на улице Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

В настоящее время работы ведутся на участке от улицы Большой Печерской до Черного пруда.

На первом этапе рабочие снимают старое асфальтовое покрытие и демонтируют рельсовое полотно, затем на бетонное основание будут смонтированы новые рельсы. В межрельсовое пространство будет уложен литой асфальт, который более устойчив к вибрациям от трамваев, на проезжую часть после завершения работ – асфальтобетон.

Движение автомобильного транспорта по улице Пискунова от Черного пруда до поворота на Большую Печерскую во время производства работ будет односторонним. Предусмотрены проезды к учебным и социальным учреждениям. Парковка на время проведения работ запрещена.

В ходе реконструкции планируется заменить 6 км 970 м путей. Работы синхронизированы с планами ресурсоснабжающих организаций по замене коммуникаций и с администрацией Нижнего Новгорода - в части ремонта дорожного покрытия.

Ориентировочно работы планируется завершить в 4 квартале текущего года.

Работы на трамвайных путях ведутся в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде ООО "Экологические проекты" (дочерняя организация Корпорации развития Нижегородской области). В рамках реализации проекта планируется закупить 170 новых трамваев – 144 односекционных и 26 трехсекционных, а также заменить 149 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три депо.

Как сообщалось ранее, реконструкция трамвайных путей начнется на городском кольце в Нижнем Новгороде 3 апреля.