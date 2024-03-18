Реконструкция трамвайных путей начнется на городском кольце в Нижнем Новгороде 3 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реконструкцию трамвайных путей планируется начать на городском кольце в Нижнем Новгороде 3 апреля. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

В ходе реконструкции планируется заменить около 7 км путей.

Движение автомобилей по улице Пискунова от Черного пруда до поворота на улицу Большую Печерскую сделают односторонним. Парковка на этих участках дорог будет запрещена.

На время реконструкции трамваи перестанут курсировать на участке: Черный пруд – улица Пискунова - улица Большая Печерская – площадь Сенная – улица Белинского. Трамваи №2 будут следовать по маршруту: Черный пруд – улица Добролюбова – улица Ильинская – улица Белинского – улица Ошарская. В обратном направлении трамваи проследуют по той же схеме.

"На время отсутствия трамваев на части улицы Белинского и Большой Печерской электробусы Э-17 в направлении площади Минина проследуют по улице Белинского без поворота на улицу Ковалихинскую через площадь Сенную и улицу Минина. Обратно – по той же схеме", - пояснили в компании "Экологические проекты".

Кроме этого, автобусы А-68 будут временно следовать до площади Минина и Пожарского через улицы Белинского и Минина.

Проездные билеты на трамвай в апреле будет распространяться на компенсирующие маршруты Э-17 и А-68.

Реконструкция трамвайной линии должна завершиться в IV квартале 2024 года.

Напомним, трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.