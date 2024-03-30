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Общество

Мобильное приложение "Военный соцконтракт" разработали в Нижегородской области

05 апреля 2024 14:04  [76] Общество

Мобильное приложение "Военный социальный контракт" ("ВСК-НН") разработали в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, приложение обеспечит цифровое сопровождение участников СВО и их семей.

В частности, сервис содержит всю информацию о мерах поддержки, которые действую в Нижегородской области,  а также имет опцию "обратная связь".

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что военный соцконтракт предусматривает всестороннюю помощь участникам СВО и их близким как в период службы, так и после возвращения домой.

"Мы постарались предусмотреть все ситуации, которые озвучивались в ходе личных встреч, поступали письменно или на горячие линии. Сейчас объем работы очень серьезный, и поэтому возникла потребность в цифровизации. Приложение должно помочь в удобной форме разобраться с тем, какие в регионе есть возможности и как ими воспользоваться", – рассказал глава региона.

Минсоцполитики Нижегородской области поясняет, что пользователи приложения могут получить ответы на вопросы с помощью чат-бота в режиме онлайн. Также у приложения есть опция связи с персональным социальным координатором. Кроме того, по будням с 08:00 до 20.00 работает горячая линия. Узнать последние новости региона и страны можно на новостной  ленте мобильного сервиса.

Ожидается, что запуск приложения упросит процесс обращения в органы власти. К работе сервиса подключены самые разные структуры и ведомства, оказывающие помощь нижегородским семьям в рамках военного соцконтракта.

Напомним, в Нижегородской области, помимо федеральных мер поддержки, создана комплексная система поддержки участников СВО и их семей, действует военный социальный контракт.

В военном социальном контракте предусматривается комплексное социальное сопровождение, которое включает социализацию, реабилитацию, лечение, обучение и индивидуальные решения. Важно, что военный социальный контракт будет действовать и после возвращения военнослужащего.

"Военный социальный контракт не ограничен периодом проведения специальной военной операции. То есть контракт уже действует и будет действовать после возвращения военнослужащего с СВО. Семья будет получать полный комплекс мер поддержки при любых обстоятельствах, даже тех, которые не прописаны в военном социальном контракте" - отметил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
СВО Социальные проекты Технологии
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