Последние звонки в школах Нижнего Новгорода назначены на 24 и 25 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Последние звонки в школах Нижнего Новгорода назначены на 24 и 25 мая, сообщает ИА "Время Н".

Также стали известны и даты проведения выпускных вечеров в нижегородских школах в 2024 году.

Министерство просвещения РФ выпустило рекомендацию, согласно которой всем общеобразовательным организациям надлежит провести школьные выпускные 28 и 29 июня.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024.

Напомним также, что нижегородские родители написали ЕГЭ по истории в рамках акции "Сдаём вместе".