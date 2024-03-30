Фото:
Последние звонки в школах Нижнего Новгорода назначены на 24 и 25 мая, сообщает ИА "Время Н".
Также стали известны и даты проведения выпускных вечеров в нижегородских школах в 2024 году.
Министерство просвещения РФ выпустило рекомендацию, согласно которой всем общеобразовательным организациям надлежит провести школьные выпускные 28 и 29 июня.
Ранее Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024.
Напомним также, что нижегородские родители написали ЕГЭ по истории в рамках акции "Сдаём вместе".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+