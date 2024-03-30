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Бизнес

Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие в Межрегиональном форуме семейного бизнеса

05 апреля 2024 17:24  [30] Бизнес

Фото: ТПП Нижегородской области

Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие во II Межрегиональном форуме семейного бизнеса. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Нижегородской области при поддержке ТПП РФ и регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства.

"У Нижегородской области уже есть опыт поддержки социального бизнеса, который несколько лет назад был выделен в отдельную правовую категорию и получил специальные меры поддержки. Недавно мы разработали соответствующие документы для законодательного признания семейного предпринимательства. Мы определили критерии семейного бизнеса, закрепили их в региональном законе и сейчас совместно с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и региональным бизнес-сообществом готовим предложения по господдержке семейного предпринимательства", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Форум объединил семьи как уже владеющие малым и средним бизнесом и тех, которые только планируют начать свое дело. В мероприятии также приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, куратор проекта "Семейные компании России" Елена Дыбова, депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, депутат Законодательного собрания региона Игорь Норенков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

В рамках форума состоялась выставка продукции семейных предпринимателей и фотовыставка "Семейный бизнес". Также участники мероприятия узнали об актуальных мерах поддержки малых и средних предприятий, действующих на региональном и федеральном уровне, в том числе в агропромышленном секторе; льготных банковских программах для МСП; способах повышения производительности труда в семейных компаниях; "секретах" создания успешного семейного бренда, преимуществах корпоративного спорта и т.д.

Максим Черкасов отметил, что господдержка семейного бизнеса может осуществляться как дополнение к инструментам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Для небольших семейных компаний актуально обучение основам предпринимательства, гранты и льготные займы по сниженным ставкам, льготные налоговые режимы, продвижение продукции в интернете. Сегодня на форуме специалисты нашего министерства рассказали об уже действующих мерах поддержки и обсудили предложения участников по их расширению. Это очень важная "обратная связь", которая необходима для качественной разработки мер поддержки", - рассказал Максим Черкасов.

Решение о проведении ежегодных семейных форумов было принято в 2021 году в рамках работы выездного заседания Всероссийского Семейного Совета при Торгово-промышленной палате РФ.

По словам генерального директора ТПП Нижегородской области Ивана Разуваева, при ТПП Нижегородской области создан и ведется реестр семейных предприятий, который на сегодняшний день включает 397 семейных компаний.

"Многие семейные предприятия являются членскими организациями ТПП Нижегородской области и активными участниками мероприятий: «Дней поставщика», выставок-ярмарок «Покупай нижегородское», а также проектов ТПП РФ "Семейные компании России", "Золотой Меркурий". Мы признательны депутатам Законодательного собрания Нижегородской области за поддержку наших инициатив по развитию семейного бизнеса. Без принятия соответствующих нормативных актов вся эта работа была бы невозможна", - сказал Иван Разуваев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Предприниматели ТПП
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