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Политика

Иван Носков: "Депутаты Заксобрания Нижегородской области всегда верны своему главному принципу – трудиться в интересах людей"

05 апреля 2024 18:36  [68] Политика

"30 лет законотворчества – знаменательная дата в деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области. Ровно три десятилетия назад был сформирован боевой региональный парламент, ставший инициатором многих проектов, направленных на развитие области и улучшение жизни нижегородцев!", - заявил глава города Дзержинска Иван Носков.

"Благодаря депутатам и аппарату Законодательного Собрания был принят целый ряд важных законов, реализующихся сегодня не только в нашем, но и других российских регионах. Принятые депутатами решения улучшают инвестиционный климат, способствуют развитию всех отраслей экономики, социальной сферы. Парламентарии всегда верны своему главному принципу – трудиться в интересах людей", - продолжил глава Дзержинска.

"В сегодняшнее непростое время региональный парламент делает все для того, чтобы защитники Родины и их семьи не оставались без поддержки. Особая благодарность от городской администрации и меня лично депутатам, которые были выбраны от Дзержинска, за постоянную помощь и активное участие в решении городских вопросов и проблем. В городе химиков делается очень многое – Дзержинск преображается на глазах, готовится к столетнему юбилею, в нем появляются благоустроенные общественные пространства, социальные объекты, наращивает производство промышленность, развивается особая экономическая зона "Кулибин", - отметил Иван Носков.

"Желаю Законодательному Собранию плодотворной работы, выполнения самых амбициозных планов, энергии и целеустремленности в делах, удовлетворения от сделанного, что наполняет смыслом окружающую жизнь и рождает новые мечты", - заключил глава города Дзержинска.

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Теги:
Законодательное собрание Иван Носков
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