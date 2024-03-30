Эксперт-мониторинг событий с 29 марта по 5 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Историческая миссия России", "Запрос общества на развитие", "В Нижегородской области отметили 30-летие регионального парламента"

Федеральная тема – Историческая миссия России

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимир Киреев считает, что конфликт на Украине порождён глубокими процессами трансформации мировой политико-экономической модели, этим же можно объяснить кризис культуры, видимый сегодня повсюду.

"Доля США в мировой экономике сокращается, Китая, Индии и целой группы "развивающихся экономик" растёт. Значение Западной Европы до недавнего времени увеличивалось за счёт структурных и качественных показателей, даже без значимого роста показателей. Политический вес при этом долгое время не менялся и всё более приходил в противоречие с экономическими возможностями. Сознание, как и персональное так и общественное, отражает происходящие изменения далеко не в режиме реального времени, имеет место значительная инерция; то, как общество представляет себе мировой расклад сил, это неизбежно ситуация некоторого прошлого. В данном случае это США уже давно не обладают теми же возможностями, которые были у них во времена Холодной войны, а ряд стран, такие как Китай, Индия, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Бразилия и много других, уже не являются разрушенными или развивающимися экономиками, обладают возможностью не допускать внешнего воздействия на себя и проецировать во вне свои силы, однако это недолгое время не отражалось ни в каких внешних изменениях мировых политических институтов и представлениях массовой политической культуры. Такое противоречие может происходить достаточно долго, но не бесконечно. Рано или поздно накопившийся запас взаимных претензий приведёт к конфликту и перестройке системы. При этом процесс перестройки системы, напротив, идёт с опережением. Так американские элиты, предвосхищая развитие ситуации, действуют на опережение, они понимают — когда их только попросили учесть интересы других крупных игроков, существующих на планете, они уже видели ситуацию, когда их убирают на вторые, третьи роли через несколько шагов. Данная ситуация для них очевидно супер-травматична и психологически неприемлема. Сложно судить чего здесь больше - психологии или экономического расчёта, вероятно оба фактора достаточно значимы.

Для понимания генезиса конфликта стоит вспомнить, что в отличие от распада СССР, Варшавского блока, СЭВ - США не переживали внутренней трансформации, от своей идеологии или представления о своём месте в мире они не отказывались. Распад СССР они рассматривали не как шаг в преодолении конфликта, а как поражение исторического противника в глобальном противостоянии, победу над которым следовало закрепить и сохранить. Отсюда продолжившаяся работа против бывшего СССР, главным образом против ядра Союза — России и после 1991 года. Отсюда же болезненная реакция на Мюнхенскую речь Путина, "они возвращаются" - мысль, возникшая в миллионах голов американцев, которые сразу же начали в многократно усилившемся режиме работать против России. Россия, напротив, почти не заметила произошедшего события из-за в целом нестратегичности и неполитичности российского массового сознания, оно не заметило значимости события, не оценило ситуации и продолжило жизнь в прежнем режиме, до событий Болотной площади. Болотная площадь, Белоленточное движение пробудило во многом массовое сознание, а в ещё большей степени - Крымская весна, но к полноценной трансформации правящего класса в России они не привели, поэтому в массе политические решения не отражали сути политической ситуации в мире и были по существу неверными. Это объясняет неготовность правящего класса России к новой эпохе, отсюда все эти эксцессы с яхтами, счетами и т.п. Однако история делается помимо желаний и даже сознания своих акторов. Существовавшие противоречия вышли на поверхность и выразились в полноценном расколе мира на прото-блоки, которые не доросли до полноценных военно-политических блоков, и скорее всего не дорастут; деградация единого мирового рынка, который не распался, но подвергается воздействию санкционной и протекционистской политики и полупрямому противостоянию США, НАТО и их союзников - и России.

Конфликт на Украине в режиме реального времени перестраивает всю мировую систему, влияние США сокращается, новых экономик растёт, они объединяются в блоки: ШОС, BRICS+, CELAC и т.д. В ходе конфликта выяснилось, что потенциал России в несколько раз выше прогнозировавшегося, Россия является как минимум 5-й экономикой мира и крупнейшей в Европе, морально-психологические качества населения очень высоки, что является, конечно, заявкой на новое, более высокое место в политической мировой системе. Отражением этого стало стремительный выход из тени недовольных гегемонией США стран и выражение ими своей позиции по целому ряду вопросов. Это и поддержка BRICS+ и призывы к дедоллоризации мировой экономики. Массовая поддержка Палестины со стороны большинства стран мира, на наш взгляд, является проявлением именно такой ситуации. Этого бы не могло произойти, если бы правительства этих стран ощущали бы себя тет-а-тет с Вашингтоном. То, что Россия бросила вызов США и выстроенной ими системе, стало той атмосферой, в которой возможно публичное выражение своего несогласия с основным союзником США в мире. Если дело пойдёт и дальше в этом ключе, то распад гегемонии США в мире станет ещё более быстрым.

Осознание кризиса американо-центричной модели делает Коллективный Запад необычайно агрессивным и одновременно обнаружившим пределы собственных возможностей, отсюда огромная прямая и метальная агрессия США и их союзников. Западные европейцы, японцы и израильтяне ненапрасно выражают раздражение ситуацией, их патрон, гарантирующий им привилегированное место в мировой политической системе, терпит крах и ставит под сомнение их собственные интересы. Как только США потерпит поражение на Украине, все незападные страны придут к ним с вопросом о возврате исторических долгов. Это делает Коллективный Запад чрезвычайно опасным противником, поставившим на карту всё, что он имеет. Подготовка диверсантов, отправка оружия, а возможно и собственных вооружённых сил - это скорее всего вопрос только времени. Представление, что США и их союзники, обладающие почти миллиардом населения, и совокупно крупнейшей экономикой — слабый противник, верх глупости и наивности. Но очень велика вероятность, что прямой конфликт закончится обменом ядерными ударами. Это понимают и в России, и в мире, и на самом Западе. Какие будут сделаны выводы, судить пока сложно.

В любом случае Запад опасен, кстати опасна и сама Украина, не являющаяся в данном случае марионеткой, а полноценным настоящим противником, и оба они готовы на многое, если не на всё. Многие на Западе готовы похоронить свои народы, только чтобы не испытать горечи поражения. Одновременно растёт голос тех, кто не видит в продолжающемся конфликте особого смысла и делает ставку на внутреннее развитие США и Европы без оглядки на Украину и внешний мир. Кто победит, покажет время. На наш взгляд, несмотря на ожесточение западных элит особого значения победа или поражение Запада на Украине не имеет, гегемония Запада в целом уже является уходящей, вернуть её невозможно, она закончилась бы в любом случае. Конфликт на Украине сделал её зримой и фактурной, спровоцировал ускорение её ухода, и гипотетическая победа Запада не смогла бы её остановить.

Однако помимо вполне ожидаемого выхода на поверхность конфликта между Западом и всем Человечеством, которое является вне сомнения эпохальным событием, во главе которого не первый раз стоит Россия (видимо такова её историческая миссия), есть ещё серия внутренних расколов и конфликтов внутри самого Западного блока, менее заметная глазу, но вполне значимая в перспективе оценки политической ситуации. Например, конфликт ЕС и Великобритании. Собственная игра англичан на Украине. Роль Польши в событиях на Украине. Сегодня у нас в центре внимания инициатива Макрона по отправке собственных войск в Одессу и ряд других регионов. Это прямое проявление желания Парижа играть собственную военно-политическую роль в Европе и мире. Франция не то, чтобы бросает вызов США, но стремится играть собственную роль в западном клубе. Объединяет вокруг себя союзников, заявляет о собственных амбициях. По факту в этом мы видим эмансипацию Европы от США. Европейцы готовы формировать собственный центр силы. При этом французы даже более активно вмешиваются сегодня в дела постсоветского пространства, чем американцы и турки. Сегодня эта активность Франции, в том числе по созданию собственных вооруженных сил ЕС, направлена против нас.

В России существует общая недооценка Франции как субъекта европейской политики, очень часто говорят о промышленной силе Германии или мягкой силе и спецслужбах Великобритании, забывая, что это слабые в военном плане страны, обладающие высокой зависимостью от Вашингтона. Напротив, Франция обладает вполне боеспособными вооружёнными силами, обладающими остатками самодостаточности, относительно независимой внешней политикой, готовностью возглавлять внутриевропейскую коалицию, сегодня направленную против России. Сегодня Франция заявляет о готовности ввести войска в Одесскую область, о каких цифрах идёт речь, сказать сложно, но за несколько месяцев это могут быть 20-30 тысяч человек. Сама Франция на данный момент в военных действиях принимать не планирует. Но точно также шла речь о поставках сначала нелетального оружия, потом о поставках танков, орудий, ракет, самолётов, т.е. сегодня речь идёт об укреплении тылов, а завтра об участии в военных действиях. При этом французы планируют войти не одни, а вместе с румынами, прибалтами и скандинавами.

Что будет, если данные контингенты будут втянуты в вооружённые действия, как будет вести себя НАТО как организация и США в частности? Насколько нам известно западная промышленность сегодня неспособна поставлять необходимое количество оружия и боеприпасов. Но та же самая Франция, не говоря о Германии и США, обладают промышленными мощностями, которые можно перепрофилировать под военные нужды. Стоит помнить, что страны НАТО и их ближайшие союзники, это примерно миллиард человек, думать, что они неспособны отправить несколько сотен тысяч человек на войну, это очень легкомысленно. Но для того, чтобы реализовать все эти планы НАТО, Франции нужно время. Речь идёт о ближайших месяцах. Чем меньше продлится СВО, тем ниже шансы включения всей военной машины НАТО в конфликт. Понятно, что они уже отправили свои воинские контингенты и вооружение, но ситуация станет ещё раз иной, когда это будет сделано официально. Таким образом вопрос времени в данном случае для нас имеет исключительное значение. Чем быстрее будет закончена СВО, тем ниже риски развязывания большого конфликта между Россией и НАТО. Даже учитывая неочевидную перспективу прихода Трампа в Белый дом и гипотетическую возможность заключения мира с США на Украине, к этому моменту лучше выйти на более выгодные рубежи для России.

Какова перспектива дальнейшего развития конфликта с Коллективным Западом и как его фаза конфликт на Украине? Она зависит от целого ряда обстоятельств, прежде всего от политических решений руководства. Ресурсы, которыми располагают стороны, вполне подсчитываемые, но сами по себе они ещё не являются гарантией одного из сценарием развития ситуации. "На земле" Россия сейчас имеет увеличивающееся превосходство в силе, Украина и её возможности сокращаются и деградируют. Запад имеет ограниченный ресурс для влияния на ситуацию, если он напрямую не вмешается в ситуацию, то поражение Украины является очевидной вероятностью. Однако возможно много "но".

- Пример - замораживание конфликта на промежуточном результате, после чего Украина сможет продолжить конфликт, восстановив силы, при этом Запад кратно нарастит своё производство оружия и сосредоточит ещё больше стран и ресурсов в войне против России.

- Запад напрямую примет участие в конфликте, что приведёт к прямой мировой войне и применению ядерного оружия.

- Глобальный конфликт сместится в другой регион планеты, а Украина стает средством отвлечения внимания, например от Юго-Восточной Азии и конфликта там.

- США и Запад сместит своё внимание на внутренние проблемы, что не снимет конфликтности отношений вообще, но позволит уйти от прямой фазы конфликта.

- Россия безоговорочно победит на Украине, что снизит амбиции и уверенность Запада в своих силах, что не отменит противостояния в ближайшей перспективе, но переведёт противостояние в иные формы и регионы. Это же станет прологом к новому мировому политическому устройству, где Россия будет играть существенно более важную роль.

Как будет развиваться ситуация, предсказать достаточно сложно, потому что играет роль огромное количество факторов и их сочетаний, но вся эта ситуация, в любом случае, это пролог к новому мировому порядку. Каким он будет, образно говоря: "во главе с нами" или "на наших костях" - покажет время. Конфликт на Украине для России очень желательно завершить так, чтобы не было возможности его продолжения, чтобы у Запада не оставалось точек приложения сил в этом регионе. Однако достаточно очевидно, что сам по себе конфликт начался не с Украины, имеет более глубокие причины, и на Украине закончится, в той или иной форме нас ожидает глобализация и углубление противостояния между коллективным Западом и "новыми лидерами роста", главную роль среди которых играет сегодня Россия по всему миру. Стоит ожидать, что будут новые точки и формы конфликта до тех пор, пока не выстроится новая конфигурация мирового устройства, а это будет явно ещё не скоро".

Федеральная тема – Запрос общества на развитие

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что в соответствии с Конституцией 3 апреля 2024 года Правительство РФ представило Государственной Думе ежегодный отчёт о результатах своей деятельности.

"Отчёт изложил председатель правительства Михаил Мишустин, отметив две главные задачи, решением которых руководствовалось правительство. Первая из них - это выполнение программы социально-экономического развития. А вторая - рост качества государственного управления в целом. Сосредоточив внимание на первой задаче, можно отметить, что представленные социально-экономические сведения позволяют увидеть образ устойчивой отечественной экономики с некоторым потенциалом развития. Основу риторики составил язык "процентов" и "рублей", но для получения полной достоверности читателю текста доклада необходимо самостоятельно добавлять к нему сведения "в штуках". Дело в том, что в круг "шаговой доступности" гражданина России достижения экономики попадают не "процентами", но именно "штуками", а наличие "рублей" даёт свой конечный человеко-ориентированный эффект, если на рубли можно купить конкретные вещи.

Так, со ссылкой на данные Всемирного банка, в очередной раз отмечено, что Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. То есть гражданин России готов покупать, у него есть деньги на покупки. Но что именно он может купить, например, из одежды, из бытовой техники, из компьютерной техники? В основном это импортные товары. Например, по итогам 2023 года продажи телевизоров в России составили 8,7 млн устройств (рост к прошлому году на 28%). Первое место на рынке по числу купленных устройств занял китайский Haier (доля в 11,4%), второй –Xiaomi (6,7%), третий Hisense (5,9%), далее идёт корейский Самсунг (5,3%) и др. Отечественного телевизора на рынке почти не видно. Российское производство телевизоров в 2023 г. хотя и дало рынку чуть больше 2,8 млн. штук (в 2022 г. было произведено около 3,4 млн. устройств), но его не видно среди лидеров продаж. В ситуации экономического противоборства между глобальными центрами гео-экономического влияния сам по себе показатель покупательной способности не очень интересен. Он интересен в соотнесении с тем, как он себя проявляет на российском рынке высокотехнологичной техники массового бытового потребления, интересно, обеспечивает ли он доминирование отечественных производителей/брендов или нет. Вооружённость "штучным" подсчётом даёт возможность уточнить текущую проблему: высокий потенциал покупательной способности нашего населения пока что работает на "чужого дядю", на иностранных производителей. Отсюда и уточнение задачи на будущее: недостаточно одного роста покупательной способности, его необходимо сопроводить, связать с ростом производства высокотехнологичных отечественных товаров широкого потребления в статусе лидеров продаж в своих сегментах российского рынка.

Сравнение с иностранными государствами уже в самом начале отчёта правительства РФ выделяет Германию. Отмечается, что в Германии зафиксирована небольшая рецессия - минус 0,3% (динамика ВВП), тогда как в России зафиксирован рост ВВП в 3,6%. Поскольку нас интересует, прежде всего, состояние производственных мощностей в России, - чтобы разобраться с тем, что стоит за этими "процентами", приходится обращаться к "штукам". Например, за 2023 г. в Германии было произведено около 4,12 млн. автомобилей. В России за 2023 г. было выпущено чуть более 480 тыс. авто, при том, что российский рынок легковых автомобилей поглотил 1,06 млн. единиц. "Штучный" пересчёт позволят видеть, во-первых, за германскими "-0,3%" - на самом деле стоят, в частности, около 4 млн. штук авто, тогда как за нашими "+3,6%" в автомобильном сегменте стоят только около 400 тыс. штук. Во-вторых, если даже все 480 тыс. отечественных автомобилей были бы куплены в 2023 г., то еще 580 тыс. авто – это покупка у "чужого дяди": конкретно, это Chery (продано 120 тыс. шт.), Haval (продано около 112 тыс. шт.), Geely (продано около 94 тыс. шт.) и пр. Всё это "штучное" хозяйство имеет первостепенную важность для понимания реального соотношения производящих мощностей в их натуральном присутствии в обществе, для уточнения текущей проблемы. Проблема видится в том, что при наличии роста ВВП "в процентах" мы имеем существенный диспаритет на уровне натуральных производственных мощностей. В ситуации современного противоборства гео-экономических центров влияния современного многополярного мира "процентный" рост ВВП сам по себе уже неинтересен, он интересен в сочетании с показателями, характеризующими натуральные производственные мощности России и других государств с точки зрения "паритета" - "диспаритета". Поэтому и перспективная задача повышения ВВП должна быть соотнесена с задачей достижения паритета производственной мощности национальной экономики России.

Общественно-политический контекст, в котором российское общество достаточно отчётливо осознаёт приоритетность возвращения России статуса центра гео-экономической активности, содержит запрос на новые форматы экономической деятельности, основанные, прежде всего, на расширении масштабов реального, производственного сектора. С другой стороны, запрос общества на развитие - именно на развитие (иногда говорят, "как в Китае" и пр.), ожидание развития очень высокие. Они выражены в 77,44% явки на выборах президента РФ и в 87,28% проголосовавших за В.В. Путина. На фоне этих цифр предложения ориентировать "стратегическое развитие" на 1,5- 3,5% роста ВВП вряд ли будет воспринято как адекватный ответ на сложившийся в обществе запрос развития".

Региональная тема – В Нижегородской области отметили 30-летие регионального парламента

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 4 апреля на Нижегородской ярмарке состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию регионального парламента.

"На мероприятии открылась интерактивная экспозиция, посвященная истории Законодательного Собрания Нижегородской области всех созывов. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин провел экскурсию, в которой приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатели региональных парламентов из Приволжского федерального округа и других регионов РФ.

За эти тридцать лет региональными законодателями была проделана большая работа, нацеленная как на повышение уровня социально-экономического развития Нижегородской области, так и на выдвижение знаковых инициатив, определяющих место региона в государстве. За это время были реализованы такие проекты, как "Поезда здоровья", внедрение бережливых технологий, а также различные меры социальной поддержки (в частности, область является лидером в ПФО по объемам оказываемой бесплатной юридической поддержки). Именно областной закон "О промышленной политике в Нижегородской области" стал основой для принятия соответствующего федерального акта в начале 2000-х гг. Велика роль нижегородских парламентариев и в появлении на уровне государственного праздника Дня народного единства.

Особо стоит отметить развитие молодежного парламентаризма. Молодежный парламент за время своего существования стал вполне успешной площадкой для формирования целого ряда инициатив, часть из которых получила свое воплощение в виде конкретных проектов или нормативно-правовых актов. К числу их следует отнести учреждение Совета молодых ученых региона, а также разработку проектов региональных законов "О праздниках и памятных датах Нижегородской области" (сам проект был признан нуждающимся в доработке, однако его актуальность не вызывает сомнений), "О патриотическом воспитании граждан Нижегородской области" (принят в 2016 г. ) и ряда других.

Примечателен и новый формат взаимодействия с муниципалитетами, начавший свою работу в регионе в минувшем 2023 году, который позволяет обеспечить единство региональной исполнительной, региональной законодательной и муниципальной властей. 74 представителя органов муниципальной власти вошли в состав Регионального совета, в состав президиума которого входят также губернатор, председатель Законодательного Собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ и иные должностные лица. В Совете создано восемь профильных комиссий, каждая из которых возглавляется главой местного самоуправления. Направления работы комиссий являются ключевыми в социально-экономическом развитии региона, а сам формат взаимодействия региональной и муниципальной властей наиболее полно отражает законодательный курс на построение единого пространства публичной власти.

К настоящему времени именно это единство публичной власти региона не только в нормативном, но и в политическом смысле (без одиозных противостояний, связанных с попытками узурпации законодательной власти для оказания давления на исполнительную власть в угоду личным интересам и амбициям) обеспечивает области довольно высокий темп развития и улучшение качества жизни".