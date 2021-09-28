Эксперт-мониторинг событий 22 – 29 октября 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "финал всероссийского конкурса ИТ-проектов, организованного ассоциацией iCluster"

21 октября в Нижнем Новгороде состоялся финал всероссийского конкурса ИТ-проектов, организованного ассоциацией iCluster. Соревнование проводится ежегодно с 2016 года. В этом году в конкурсе участвовали представители 15 регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Белгорода, Новосибирска, Челябинска и других городов). Целью конкурса было не только выявление лучших проектов и лучших компаний, но и обсуждение с разработчиками и экспертами перспектив развития отрасли. Финал соревнования стал отличной площадкой для такой дискуссии.

По мнению эксперта "Минин – центра" директора института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктора физико-математических наук Николая Золотых, особенность конкурса этого года - ориентация на продуктовые решения, а не только идеи и концепты, что нашло отражение в лозунге "IT-проект: Back To The Product". Жюри оценивали ИТ-продукты, результаты их внедрения, а также эффективность в решении прикладных задач бизнеса.

Конкурс проводился в 7 технологических номинациях, покрывающих наиболее перспективные на ближайшие несколько лет направления: искусственный интеллект, цифровые двойники, интернет вещей, виртуальная реальность, кибербезопасность, веб-технологии и технологии no-code. Обращает на себя внимание технологическая зрелость всех 14 проектов, вышедших в финал, при этом многие из них имели высокую социальную значимость.

Обладателем Grand Prix и победителем в номинации AR/VR стал проект "Иммерсивная школа. VRШкола", представленный генеральным директором группы компаний LEAN SOFT Михаилом Евстифеевым. Разработанная платформа виртуальной реальности VRШкола предназначена для организации дистанционного обучения школьников естественнонаучным дисциплинам и ОБЖ и делает уроки намного увлекательнее.

Безусловно, конкурс прошел крайне успешно, что еще раз подтвердило статус Нижнего Новгорода как одного из ИТ-центров страны и мира.

Нижегородская область уверенно становится одним из крупнейших центров цифровой индустрии России и притягивает многочисленные проекты в сфере ИТ-технологий. В регионе около 1,5 тысяч компаний и более 30 тысяч ИТ-специалистов, занимающихся разработкой во всех сферах цифровой индустрии, в том числе наукоемких областях. Представлены как мировые и российские гиганты, такие, как Интел, Huawei, Samsung, Сбер, Яндекс, так и многочисленные компании среднего и малого бизнеса и инновационные стартапы.

При этом обнаруживается явная нехватка квалифицированных специалистов всех направлений: от веб-разработчиков до инженеров машинного обучения и специалистов по анализу данных, причем кризис еще больше обострился во время пандемии. Большинство экспертов полагает что в сложившихся условиях растущего рынка спрос на ИТ-специалистов будет только расти. Компании решают эти проблемы путем открытия курсов, корпоративных университетов и др. Разрабатываются приложения, например, платформа HiBrain компании ЛАД Ай Ти, для организации процесса отбора специалистов и выбора траектории их обучения.

Компании плотно работают с университетами, обсуждая с ними программы подготовки и участвуя в учебном процессе. Для координации такой совместной работы в университете Лобачевского в январе 2021 года был создан ИТ-совет из представителей 25 ведущих компаний в сфере цифрового бизнеса. Университет Лобачевского готовит специалистов по всему спектру ИТ-специальностей, включая искусственный интеллект, суперкомпьютерные вычисления, кибербезопасность, виртуальную реальность, интернет-вещей, организацию бизнес-процессов и многие другие. Инновацией стало открытие компанией Глобус в ННГУ первой студенческой стартап-лаборатории, в которой студенты учатся генерировать идеи, прорабатывать гипотезы, создавать, тестировать и запускать инновационные проекты. Сейчас стартап-лаборатория превратилась в межвузовский проект в рамках поддерживаемого губернатором пилота по запуску IТ-кампус НЕЙМАРК.

Классические университеты, отвечая вызовам времени, перестраиваются в новых условиях, сохраняя высокий уровень фундаментальной подготовки и фундаментальных исследований и при этом обеспечивая подготовку по современным технологическим и бизнесовым направлениям. В решении назревших проблем заинтересованы все ключевые игроки рынка: бизнес, академия, потребители, студенты вузов, государство. Ключевую роль в интеграции усилий для решения этих задач играют университеты.

Региональная тема – "Учреждение Совета молодых ученых Нижегородской области"

22 октября губернатором Нижегородской области было подписано распоряжение об учреждении Совета молодых ученых Нижегородской области, который должен стать консультативным органом (ответственный – заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов). Совет будет представлять собой площадку для обсуждения предложений молодых ученых и, прежде всего, для разработки тех инициатив, которые могут лечь в основу законодательных предложений как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Эксперт "Минин-центра", кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин отмечает несколько моментов, выделение которых важно для понимания значимости создания такой структуры, как Совет. Молодые ученые нуждаются в комплексе законодательных мер, которые будут способствовать их физическому сохранению. И это не фигура речи, поскольку происходит резкое падение интереса молодежи к науке как сфере для трудоустройства.

Во-первых, по данным Высшей школы экономики, за 20 лет, начиная с 2000 года, общее количество исследователей уменьшилось на 20%, при этом максимально снизился приток молодых кадров: если ранее в аспирантуре обучалось порядка 150 тысяч человек, то теперь этот показатель упал до 84 тысяч. Более того, уменьшилась и доля аспирантов, защищающих по окончании аспирантуры диссертации: если ранее она была порядка 30%, то теперь – порядка 10 %. Еще три года назад средний возраст ученого превысил 50 лет, и каждый третий ученый являлся лицом пенсионного возраста. Таким образом, складывается ситуация, когда целый ряд научных школ может потерять свою преемственность ввиду отсутствия кадров.

Во-вторых, статус молодого ученого в обществе по-прежнему остается низким и в имиджевом, и в материальном плане. После окончания аспирантуры молодой специалист в нижегородских университетах может претендовать на оклад порядка 24 тысяч рублей за полную ставку. Однако получить полную ставку не так-то и просто, поскольку без ученой степени преподаватель не может читать лекции и принимать экзамены, а в магистратуре преподавать можно только будучи доцентом. Поддержка в виде грантов возможна при условии наличия публикаций в рейтинговых изданиях, большинство из которых – на платной основе. Таким образом, получается замкнутый круг, когда молодой специалист должен или несколько лет нарабатывать себе имя при довольно скромном финансировании, либо искать более оплачиваемую работу.

В-третьих, если говорить о региональном компоненте, то в Нижегородской области на данный момент не существует механизмов поддержки молодых ученых, которые имеются в других субъектах Федерации. В августе этого года правительство Нижегородской области учредило грант для молодых ученых в связи с 800-летием Нижнего Новгорода, однако заявиться на него можно только по двум направлениям – информационные технологии и технологии искусственного интеллекта, а также "зеленые" технологии. При этом на соискание премии губернатора Свердловской области для молодых ученых в этом году принимаются заявки по 22 номинациям.

Таким образом, перед Советом принципиальная задача – содействие повышению уровня финансирования молодых ученых. И здесь возможны различные формы поддержки: введение региональных грантовых программ и премий; инициирование региональных и федеральных субсидий по ипотечному кредитованию; инициирование региональных и федеральных программ "Молодой ученый" по типу "Земский доктор", которые подразумевают финансирование в обмен на обязательство отработки в течение определенного срока.

Муниципальная тема – "II Городецкий кинофестиваль имени святого Александра Невского"

23-24 октября в Городце в Доме культуры микрорайона "Северный" проходил II Городецкий кинофестиваль имени святого Александра Невского. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области, Городецкой епархии, администрации Городецкого муниципального района, АНО "Духовно-просветительский центр имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая епархия)"с целью популяризации российских короткометражных фильмов и поддержки их создателей – молодых талантливых режиссёров, сценаристов, операторов, актёров. В рамках фестиваля представлены лучшие работы разнообразных жанровых направлений, ориентированные на широкую зрительскую аудиторию.



Эксперт "Минин – центра", член Союза журналистов России Надежда Любимова делится своими впечатлениями о Городецком кинофестивале. Среди звездных гостей фестиваля - деятели искусства и кинематографа: генеральный продюсер видеосервиса "PREMIER" Нелли Яралова; режиссёр фильмов "Движение вверх", "Метро" Антон Мегердичев; актрисы - Олеся Судзиловская, Елена Панова, Ольга Павловец, Ольга Кузьмина; актёры - Павел Баршак, Александр Носик, Даниил Вахрушев; актёр и музыкант Александр Асташенок; кастинг-директор популярных проектов "Притяжение", "Т-34", "Миллиард", "Горько", "Лед" Юлия Марина и другие.

С добрыми пожеланиями к участникам фестиваля обратился глава администрации Городецкого района Александр Мудров: "Вместо традиционных слов "добро пожаловать в Городец" скажу – добро пожаловало в Городец в вашем лице. Спасибо, что добро шагает по планете вашими стопами, и этот путь начинается в Городце".

А началом этого пути стала идея владыки Августина, которую поддержали актер, сценарист и режиссёр Андрей Булатов и продюсер Екатерина Михайлова. Анализируя конкурсные фильмы, Андрей Булатов сказал: "Делать большое искусство с большим сердцем – большой поступок".

Доброта, милосердие, сострадание – они в каждом конкурсной работе. Фильмы короткометражные, небольшие по времени, но тем не менее раскрывающие во всей полноте важные духовно-нравственные вопросы и проблемы современного общества. На фестиваль было заявлено 700 кинофильмов. В конкурсную программу вошли 20 картин. Девизом фестиваля владыка Августин предложил сделать такие слова: творчество, ответственность, служение.

Для участников фестиваля были организованы экскурсии по Городцу и музями, гости приняли участие в богослужениях. Гости из Москвы познакомились с прошлым и настоящим Феодоровского мужского монастыря, в стенах которого завершился земной путь святого благоверного князя Александра Невского, возложили цветы к его памятнику на территории обители – единственному в мире, где князь предстоит в монашеском облачении. В рамках фестиваля был организован Круглый стол, в ходе которого по инициативе епископа Городецкого и Ветлужского Августина с представителями отечественной киноиндустрии обсуждались вопросы и проблематика производства духовно – нравственных фильмов в современных условиях. Владыка отметил "фантастические возможности кино для раскрытия мира человека, как мощнейшего средства воздействия на волю, сознание и чувства человечества" и обозначил в этой связи необходимость расстановки важных приоритетов. Прежде всего, в вопросе: что делает кино – отражает жизнь или окультуривает человека? Правящий архиерей подчеркнул: "Я вижу, как дрожит земля. Мир находится не на грани проблемы – мир находится на грани катастрофы. Если мы будем потакать зрителю и делать фильмы ради денег, будущего у мира нет". В ходе работы круглого стола рассматривались возможности финансирования перспективно неприбыльных нравственных кинопроектов и поддержки молодых талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, работающих в этом направлении, привлечения к участию в Городецком кинофестивале мирового кинематографа.

В составе жюри кинофестиваля - генеральный продюсер видеосервиса "PREMIER" Нелли Яралова, режиссёр-постановщик Антон Мегердичев, актёр Даниил Вахрушев, актриса Ольга Павловец, актёр и певец Александр Асташёнок. Специальным призом жюри отмечены фильмы: "Яблоня" - режиссёр Ольга Ажнакина, "Зайку бросила хозяйка…" - режиссёр Оксана Барковская, "Дела сердечные" - режиссёр Дарья Лебедева. В номинации "Лучшая операторская работа" победил фильм "2020" - режиссёр Катя Телегина, номинантом в группе "Лучший сценарий" стала работа "Сестра" - режиссёр Алина Доценко, в номинации "Лучшая режиссёрская работа" лидировал фильм "Последняя иллюзия" - режиссёр Владимир Фекленко. Лучший фильм по итогам голосования зрителей – "Прости меня, пёс" - режиссёр Никита Хозяинов. Жюри лучшим фильмом признало работу "Сестра" режиссёра Алины Доценко. Специальным призом Городецкой епархии – статуэткой Александра Невского в монашеском облачении награждён фильм "Столько всего" режиссёра Матвея Горбунова. Вручая награду, владыка Августин высказал пожелание о том, чтобы этот образ князя стал символом фестиваля, носящего его имя.

Заслуженные награды – благодарственные письма администрации Городецкого муниципального района вручены организаторам фестиваля Екатерине Михайловой и Андрею Булатову. Глава района Александр Мудров на заключительном мероприятии поделился впечатлениями от увиденного: "Настоящее искусство не имеет границ временных. Классика актуальна всегда. Эти кинофильмы перенесли меня в будущее – каким я могу стать. Спасибо вам за это будущее, которое у меня будет и которое вы мне подарили". Особой теплотой были наполнены отзывы участников и гостей фестиваля о радушии и гостеприимстве Городецкого края и его людей, об удивительной истории древнего города и, конечно - о незабываемом Городецком кинофестивале, носящем имя великой личности. В память об этом владыка Августин подарил иконы с образом святого благоверного князя Александра Невского ярким представителям российского кинематографа со словами: "Образ Александра Невского пусть будет у вас – в вашем доме, в вашей жизни, в вашем творчестве".