Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Политика

Эксперт-мониторинг событий 22 – 29 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"

29 октября 2021 19:08  [77] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "финал всероссийского конкурса ИТ-проектов, организованного ассоциацией iCluster"

21 октября в Нижнем Новгороде состоялся финал всероссийского конкурса ИТ-проектов, организованного ассоциацией iCluster. Соревнование проводится ежегодно с 2016 года. В этом году в конкурсе участвовали представители 15 регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Белгорода, Новосибирска, Челябинска и других городов). Целью конкурса было не только выявление лучших проектов и лучших компаний, но и обсуждение с разработчиками и экспертами перспектив развития отрасли. Финал соревнования стал отличной площадкой для такой дискуссии.

По мнению эксперта "Минин – центра" директора института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктора физико-математических наук Николая Золотых, особенность конкурса этого года - ориентация на продуктовые решения, а не только идеи и концепты, что нашло отражение в лозунге "IT-проект: Back To The Product".  Жюри оценивали ИТ-продукты, результаты их внедрения, а также эффективность в решении прикладных задач бизнеса.

Конкурс проводился в 7 технологических номинациях, покрывающих наиболее перспективные на ближайшие несколько лет направления: искусственный интеллект, цифровые двойники, интернет вещей, виртуальная реальность, кибербезопасность, веб-технологии и технологии no-code. Обращает на себя внимание технологическая зрелость всех 14 проектов, вышедших в финал, при этом многие из них имели высокую социальную значимость.

Обладателем Grand Prix и победителем в номинации AR/VR стал проект "Иммерсивная школа. VRШкола", представленный генеральным директором группы компаний LEAN SOFT Михаилом Евстифеевым. Разработанная платформа виртуальной реальности VRШкола предназначена для организации дистанционного обучения школьников естественнонаучным дисциплинам и ОБЖ и делает уроки намного увлекательнее.

Безусловно, конкурс прошел крайне успешно, что еще раз подтвердило статус Нижнего Новгорода как одного из ИТ-центров страны и мира.

Нижегородская область уверенно становится одним из крупнейших центров цифровой индустрии России и притягивает многочисленные проекты в сфере ИТ-технологий. В регионе около 1,5 тысяч компаний и более 30 тысяч ИТ-специалистов, занимающихся разработкой во всех сферах цифровой индустрии, в том числе наукоемких областях. Представлены как мировые и российские гиганты, такие, как Интел, Huawei, Samsung, Сбер, Яндекс, так и многочисленные компании среднего и малого бизнеса и инновационные стартапы.

При этом обнаруживается явная нехватка квалифицированных специалистов всех направлений: от веб-разработчиков до инженеров машинного обучения и специалистов по анализу данных, причем кризис еще больше обострился во время пандемии. Большинство экспертов полагает что в сложившихся условиях растущего рынка спрос на ИТ-специалистов будет только расти. Компании решают эти проблемы путем открытия курсов, корпоративных университетов и др. Разрабатываются приложения, например, платформа HiBrain компании ЛАД Ай Ти, для организации процесса отбора специалистов и выбора траектории их обучения.

Компании плотно работают с университетами, обсуждая с ними программы подготовки и участвуя в учебном процессе. Для координации такой совместной работы в университете Лобачевского в январе 2021 года был создан ИТ-совет из представителей 25 ведущих компаний в сфере цифрового бизнеса. Университет Лобачевского готовит специалистов по всему спектру ИТ-специальностей, включая искусственный интеллект, суперкомпьютерные вычисления, кибербезопасность, виртуальную реальность, интернет-вещей, организацию бизнес-процессов и многие другие. Инновацией стало открытие компанией Глобус в ННГУ первой студенческой стартап-лаборатории, в которой студенты учатся генерировать идеи, прорабатывать гипотезы, создавать, тестировать и запускать инновационные проекты. Сейчас стартап-лаборатория превратилась в межвузовский проект в рамках поддерживаемого губернатором пилота по запуску IТ-кампус НЕЙМАРК.

Классические университеты, отвечая вызовам времени, перестраиваются в новых условиях, сохраняя высокий уровень фундаментальной подготовки и фундаментальных исследований и при этом обеспечивая подготовку по современным технологическим и бизнесовым направлениям. В решении назревших проблем заинтересованы все ключевые игроки рынка: бизнес, академия, потребители, студенты вузов, государство. Ключевую роль в интеграции усилий для решения этих задач играют университеты.

Региональная тема – "Учреждение Совета молодых ученых Нижегородской области"

22 октября губернатором Нижегородской области было подписано распоряжение об учреждении Совета молодых ученых Нижегородской области, который должен стать консультативным органом (ответственный – заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов). Совет будет представлять собой площадку для обсуждения предложений молодых ученых и, прежде всего, для разработки тех инициатив, которые могут лечь в основу законодательных предложений как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Эксперт "Минин-центра", кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин отмечает несколько моментов, выделение которых важно для понимания значимости создания такой структуры, как Совет. Молодые ученые нуждаются в комплексе законодательных мер, которые будут способствовать их физическому сохранению. И это не фигура речи, поскольку происходит резкое падение интереса молодежи к науке как сфере для трудоустройства.

Во-первых, по данным Высшей школы экономики, за 20 лет, начиная с 2000 года, общее количество исследователей уменьшилось на 20%, при этом максимально снизился приток молодых кадров: если ранее в аспирантуре обучалось порядка 150 тысяч человек, то теперь этот показатель упал до 84 тысяч. Более того, уменьшилась и доля аспирантов, защищающих по окончании аспирантуры диссертации: если ранее она была порядка 30%, то теперь – порядка 10 %. Еще три года назад средний возраст ученого превысил 50 лет, и каждый третий ученый являлся лицом пенсионного возраста. Таким образом, складывается ситуация, когда целый ряд научных школ может потерять свою преемственность ввиду отсутствия кадров.

Во-вторых, статус молодого ученого в обществе по-прежнему остается низким и в имиджевом, и в материальном плане. После окончания аспирантуры молодой специалист в нижегородских университетах может претендовать на оклад порядка 24 тысяч рублей за полную ставку. Однако получить полную ставку не так-то и просто, поскольку без ученой степени преподаватель не может читать лекции и принимать экзамены, а в магистратуре преподавать можно только будучи доцентом. Поддержка в виде грантов возможна при условии наличия публикаций в рейтинговых изданиях, большинство из которых – на платной основе. Таким образом, получается замкнутый круг, когда молодой специалист должен или несколько лет нарабатывать себе имя при довольно скромном финансировании, либо искать более оплачиваемую работу.

В-третьих, если говорить о региональном компоненте, то в Нижегородской области на данный момент не существует механизмов поддержки молодых ученых, которые имеются в других субъектах Федерации. В августе этого года правительство Нижегородской области учредило грант для молодых ученых в связи с 800-летием Нижнего Новгорода, однако заявиться на него можно только по двум направлениям – информационные технологии и технологии искусственного интеллекта, а также "зеленые" технологии. При этом на соискание премии губернатора Свердловской области для молодых ученых в этом году принимаются заявки по 22 номинациям.

Таким образом, перед Советом принципиальная задача – содействие повышению уровня финансирования молодых ученых. И здесь возможны различные формы поддержки: введение региональных грантовых программ и премий; инициирование региональных и федеральных субсидий по ипотечному кредитованию; инициирование региональных и федеральных программ "Молодой ученый" по типу "Земский доктор", которые подразумевают финансирование в обмен на обязательство отработки в течение определенного срока.

Муниципальная тема – "II Городецкий кинофестиваль имени святого Александра Невского"

23-24 октября в Городце в Доме культуры микрорайона "Северный" проходил  II Городецкий кинофестиваль имени святого Александра Невского. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области, Городецкой епархии, администрации Городецкого муниципального района, АНО "Духовно-просветительский центр имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая епархия)"с целью популяризации российских короткометражных фильмов и поддержки их создателей – молодых талантливых режиссёров, сценаристов, операторов, актёров. В рамках фестиваля представлены лучшие работы разнообразных жанровых направлений, ориентированные на широкую зрительскую аудиторию.

Эксперт "Минин – центра", член Союза журналистов России Надежда Любимова делится своими впечатлениями о Городецком кинофестивале. Среди звездных гостей фестиваля - деятели искусства и кинематографа: генеральный продюсер видеосервиса "PREMIER" Нелли Яралова; режиссёр фильмов "Движение вверх", "Метро" Антон Мегердичев; актрисы - Олеся Судзиловская, Елена Панова, Ольга Павловец, Ольга Кузьмина; актёры - Павел Баршак, Александр Носик, Даниил Вахрушев; актёр и музыкант Александр Асташенок; кастинг-директор популярных проектов "Притяжение", "Т-34", "Миллиард", "Горько", "Лед" Юлия Марина и другие.

С добрыми пожеланиями к участникам фестиваля обратился глава администрации Городецкого района Александр Мудров: "Вместо традиционных слов "добро пожаловать в Городец" скажу – добро пожаловало в Городец в вашем лице. Спасибо, что добро шагает по планете вашими стопами, и этот путь начинается в Городце".

А началом этого пути стала идея владыки Августина, которую поддержали актер, сценарист и режиссёр Андрей Булатов и продюсер Екатерина Михайлова. Анализируя конкурсные фильмы, Андрей Булатов сказал: "Делать большое искусство с большим сердцем – большой поступок".

Доброта, милосердие, сострадание – они в каждом конкурсной работе. Фильмы короткометражные, небольшие по времени, но тем не менее раскрывающие во всей полноте важные духовно-нравственные вопросы и проблемы современного общества. На фестиваль было заявлено 700 кинофильмов. В конкурсную программу вошли 20 картин.  Девизом фестиваля владыка Августин предложил сделать такие слова: творчество, ответственность, служение.

Для участников фестиваля были организованы экскурсии по Городцу и музями, гости приняли участие в богослужениях. Гости из Москвы познакомились с прошлым и настоящим Феодоровского мужского монастыря, в стенах которого завершился земной путь святого благоверного князя Александра Невского, возложили цветы к его памятнику на территории обители – единственному в мире, где князь предстоит в монашеском облачении. В рамках фестиваля был организован Круглый стол, в ходе которого по инициативе епископа Городецкого и Ветлужского Августина с представителями отечественной киноиндустрии обсуждались вопросы и проблематика производства духовно – нравственных фильмов в современных условиях. Владыка отметил "фантастические возможности кино для раскрытия мира человека, как мощнейшего средства воздействия на волю, сознание и чувства человечества" и обозначил в этой связи необходимость расстановки   важных   приоритетов. Прежде всего, в вопросе: что делает кино – отражает жизнь или окультуривает человека? Правящий архиерей подчеркнул: "Я вижу, как дрожит земля. Мир находится не на грани проблемы – мир находится на грани катастрофы. Если мы будем потакать зрителю и делать фильмы ради денег, будущего у мира нет". В ходе работы круглого стола рассматривались возможности финансирования перспективно неприбыльных нравственных кинопроектов и поддержки молодых талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, работающих в этом направлении, привлечения к участию в Городецком кинофестивале мирового кинематографа.

В составе жюри кинофестиваля - генеральный продюсер видеосервиса "PREMIER" Нелли Яралова, режиссёр-постановщик Антон Мегердичев, актёр Даниил Вахрушев, актриса Ольга Павловец, актёр и певец Александр Асташёнок. Специальным призом жюри отмечены фильмы: "Яблоня" - режиссёр Ольга Ажнакина, "Зайку бросила хозяйка…" - режиссёр Оксана Барковская, "Дела сердечные" - режиссёр Дарья Лебедева. В номинации "Лучшая операторская работа" победил фильм "2020" - режиссёр Катя Телегина, номинантом в группе "Лучший сценарий" стала работа "Сестра" - режиссёр Алина Доценко, в номинации "Лучшая режиссёрская работа" лидировал фильм "Последняя иллюзия" - режиссёр Владимир Фекленко. Лучший фильм по итогам голосования зрителей – "Прости меня, пёс" - режиссёр Никита Хозяинов. Жюри лучшим фильмом признало работу "Сестра" режиссёра Алины Доценко. Специальным призом Городецкой епархии – статуэткой Александра Невского в монашеском облачении награждён фильм "Столько всего" режиссёра Матвея Горбунова. Вручая награду, владыка Августин высказал пожелание о том, чтобы этот образ князя стал символом фестиваля, носящего его имя.

Заслуженные награды – благодарственные письма администрации Городецкого муниципального района вручены организаторам фестиваля Екатерине Михайловой и Андрею Булатову. Глава района Александр Мудров на заключительном мероприятии поделился впечатлениями от увиденного: "Настоящее искусство не имеет границ временных. Классика актуальна всегда. Эти кинофильмы перенесли меня в будущее – каким я могу стать. Спасибо вам за это будущее, которое у меня будет и которое вы мне подарили". Особой теплотой были наполнены отзывы участников и гостей фестиваля о радушии и гостеприимстве Городецкого края и его людей, об удивительной истории древнего города и, конечно - о незабываемом Городецком кинофестивале, носящем имя великой личности. В память об этом владыка Августин подарил иконы с образом святого благоверного князя Александра Невского ярким представителям российского кинематографа со словами: "Образ Александра Невского пусть будет у вас – в вашем доме, в вашей жизни, в вашем творчестве".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Политика Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph