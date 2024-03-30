Посещаемость библиотек выросла в Нижегородской области по итогам 2023 года Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2023 году увеличилась посещаемость библиотек, также выросло количество проведенных в них массовых мероприятий. Итоги года работы были озвучены на традиционном совещании директоров центральных библиотек региона в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Жителей Нижегородской области в настоящее время обслуживают 980 общедоступных библиотек. Прошлый год подтвердил стабильность и поступательное развитие библиотечной отрасли региона. В 2023 году значительные обороты набрала модернизация библиотечной отрасли региона, лидерами которой стали модельные библиотеки нового поколения и библиотеки, модернизированные за счет региональных средств. Напомним, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Культура" модельными в регионе стали пять библиотек, еще восемь библиотек было переоборудовано на средства областного бюджета. Это особо отметил заместитель министра культуры региона Михаил Пельченков.

"Вы все прекрасно понимаете, что современная оснащенная библиотека дает для развития муниципалитета и того поселения, на территории которого она располагается. В 2024 году мы планируем модернизировать еще большее количество библиотек. В рамках нацпроекта – три библиотеки, и уже второй год будет действовать программа оснащения за счет регионального бюджета. В рамках этой программы мы оснащаем еще 13 модельных библиотек. Получаем очень большой и серьезный показатель – в общей сложности 16 библиотек за год. Надеюсь, что мы сохраним лидерство в стране в этом направлении. Очень многие регионы опыт нижегородцев хотят перенять, так как у нас это комплексный продукт "под ключ", начиная от капитального ремонта и заканчивая оснащением", - отметил Михаил Пельченков.

Кроме того, прошедший год был отмечен ростом основных цифровых показателей, числа креативных проектов библиотек, вниманием к библиотекам со стороны общества и государства.

Так, увеличилось число посещений библиотек – одного из целевых показателей нацпроекта "Культура". Общедоступные библиотеки города и области в 2023 году посетили 13,5 млн раз, что превышает на 6%, более чем на 780 тысяч посещений, показатели 2022 года. На 13% увеличилось число посещений массовых мероприятий. Их посетили более 3,7 млн человек, что почти на 440 тысяч больше показателя 2022 года. Библиотеки области провели для нижегородцев более 144 тысяч массовых мероприятий, что почти на 12,5 тысячи больше, чем в 2022 году.

"За 2023 год библиотеки области добились значительных результатов. Мы принимаем активное участие в реализации проекта "Пушкинская карта", 40 библиотечных проектов победили в различных грантовых конкурсах, их общая сумма – почти 11 миллионов рублей. У нас увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий, мы привлекаем удаленных пользователей", – отметила директор Нижегородской областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина Елена Гаврюшова.

Участие библиотек в проекте "Пушкинская карта" положительно сказалось на привлечении в библиотеки молодых читателей в возрасте от 15 до 30 лет. В 2023 году библиотеками было продано почти 65 тысяч билетов на собственные мероприятия, что на 72,5% превышает показатель 2022 года. В рамках "Пушкинской карты" было разработано и реализовано более 1200 культурных программ и мероприятий, к работе на библиотечных площадках подключились гастролирующие организации областного центра с участием приглашенных спикеров. Среди проведенных мероприятий – квесты, мастер-классы, экскурсионные краеведческие программы, тематические вечера. По числу проданных по "Пушкинской карте" билетов лидируют библиотеки Дзержинска, Починковского муниципального округа и Сормовского района Нижнего Новгорода.

Директор Нижегородской области детской библиотеки Наталья Бочкарева в своем докладе отметила, что современные, привлекательные и комфортные для детей пространства создаются не только в модельных библиотеках. Детские библиотеки продолжают выполнять важную социальную функцию.

"Сегодня присутствие в общественных местах ребенка с выраженными нарушениями здоровья стало гораздо привычнее, чем несколько лет назад. Как на государственном, так и на областном уровне утвержден целый ряд нормативно-правовых актов по созданию доступной среды в библиотеках. Детские библиотеки не первый год участвуют в оформлении инклюзивного социокультурного пространства. Лидерами по работе с читателями этой категории в 2023 году стали детские библиотеки Сарова, Арзамаса, Семеновского, Лысковского районов и Автозаводского района Нижнего Новгорода. Социальная роль детских библиотек возрастает из года в год, но, чтобы отвечать потребностям современного читателя, библиотеки должны иметь хорошо укомплектованные фонды, квалифицированный персонал, многофункциональное пространство для развития и творчества детей тоже необходимо", – отметила Наталья Бочкарева.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".