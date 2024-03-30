Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь" Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

За многолетнюю плодотворную деятельность по совершенствованию законодательства, большой вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественно-политическую деятельность председатель Законодательного Собрания региона Евгений Люлин награжден орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени.

Церемония награждения прошла в рамках торжественного собрания, посвященного 30-летию Законодательного Собрания Нижегородской области.

Также за существенный вклад в развитие законодательства РФ, активную общественно-политическую деятельность, добросовестный труд Благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в ПФО получили председатели регионального парламента прошлых созывов, действующие депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва: Александр Ефремцев, Татьяна Гриневич, Владимир Паков, Андрей Тарасов, а также Владислав Егоров, заместитель председателя регионального парламента с 2011 года по декабрь 2023 года. Награды вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, активную общественно-политическую деятельность почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма губернатора Нижегородской области получили депутаты Законодательного Собрания региона: Александр Шаронов, Дмитрий Краснов, Владимир Беспалов, Дмитрий Малухин, Игорь Норенков, Василий Суханов, депутаты прошлых созывов.

"Законодательное Собрание Нижегородской области в своей истории всегда было и сегодня остаётся признанным лидером по многим направлениям деятельности. Источником законотворческих идей, центром общественной жизни, драйвером позитивных перемен. За годы проделан колоссальный объем работы. Создан законодательный фундамент, на котором строится благополучие региона. Наши планы, перспективы, потенциал – всё зависит от крепости этой правовой базы, нашей способности актуализировать ее под задачи времени. Благодарю депутатов Законодательного Собрания разных созывов, а также наших федеральных коллег, специалистов органов прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, правительства – за совместную работу по совершенствованию законодательства, приведение его в соответствие с федеральными нормами. Благодаря нашим совместным усилиям стало возможным всё, что сделано за эти 30 лет! Впереди большая работа по реализации национальных проектов, поручений Президента Российской Федерации. Уверен, что сообща, объединяя усилия мы справимся со всеми стоящими перед областью задачами", - отметил Евгений Люлин.