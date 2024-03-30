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Общество

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 24 апреля

06 апреля 2024 13:45  [92] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 24 апреля с 13.00 в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне.

Андрей Чечерин координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам:

– формирование и реализация государственной политики и осуществление управления в сфере охраны здоровья граждан;

– реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

– формирование и реализация государственной политики в сфере образования и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, социальная поддержка обучающихся, а также реализация на территории региона основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения.

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Теги:
Андрей Чечерин Прием граждан
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