Арт-объект в честь разведчика-радиста Андрея Сошелина появился в нижегородской школе №37 Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Активисты движения "Волонтеры Победы" открыли в школе №37 Нижнего Новгорода арт-объект, посвященный разведчику-радисту 165-го полка морской пехоты Тихоокеанского флота, бывшему ученику школы Андрею Сошелину.

Герой входил в состав разведгруппы при штурме города Грозный и погиб 7 февраля 1995 года при выполнении боевого задания. Более четырех часов продолжался тяжелый, неравный бой четверых отважных разведчиков против превосходящего их в десятки раз по численности отряда боевиков. Им неоднократно предлагали сдаться, но тихоокеанцы продолжали метким огнем уничтожать наседавших врагов, до последнего патрона. Они погибли, но не сдались. Ценой своей жизни разведчики спасли десятки своих боевых товарищей.

"Для нас большая гордость вспоминать о настоящих героях, исторических событиях, говорить об истинном мужестве нашего народа. Судьба Андрея для нынешнего и будущего поколений – яркий пример отваги, самопожертвования и исключительной преданности родине. Именно таких героев мы и изображаем на наших муралах", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В церемонии открытия граффити приняли участие волонтеры, ученики и педагоги школы. Творческая часть была дополнена выступлениями сольных исполнителей и чтением стихов. Завершилась церемония минутой молчания в память о герое.

Всего в Нижегородской области в рамках проекта "Образ Победы" создано уже более 200 патриотических муралов, которые знакомят жителей и гостей региона с выдающимися нижегородцами.

СПРАВКА:

Сошелин Андрей Анатольевич родился 31 мая 1974 года в Горьком. С 1981-го по 1991 год учился в школе №37 Автозаводского района. Окончил 1 курс Нижегородского политехнического института. До призыва работал слесарем промышленной вентиляции на Горьковском автозаводе. Призван на военную службу по призыву 26.12.1993 года военным комиссариатом Автозаводского района Нижнего Новгорода. Воинскую службу проходил в должности разведчика. Был награжден многочисленными грамотами. Указом Президента Российской Федерации от 17.03.1995 года посмертно награжден орденом Мужества. Захоронен 15.02.1995 года на кладбище "Стригино" Автозаводского района.