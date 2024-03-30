Кадровые консультанты обсудят взаимодействие с работодателями Сарова Бизнес

Кадровые консультанты обсудят взаимодействие с работодателями Сарова

Кадровые консультанты обсудят взаимодействие с работодателями Сарова. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, 9 апреля в Сарове состоится информационно-методическое мероприятие, в ходе которого кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей ЗАТО обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения: соблюдение требований законодательства, трудоустройство отдельных категорий граждан на квотируемые рабочие места, использование единой цифровой платформы «Работа в России», участие предприятий в программе субсидирования найма, проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.