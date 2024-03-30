Полицейские ликвидировали наркопритон в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в рамках оперативной работы была выявлена "нехорошая квартира" на улице Пушкинской.

Стражи порядка установили, что 36-летняя хозяйка жилища, ранее неоднократно судимая, предоставляла свою квартиру наркозависимым для употребления запрещённых веществ.

Во время обыска полицейские изъяли предметы, предназначенные для потребления наркотиков.

По данному факту дознанием отдела полиции №3 УМВД России по г. Дзержинску возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 232 УК РФ ("организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

В отношении неработающей владелицы квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе.