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Общество

Глеб Никитин поздравил сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником

08 апреля 2024 09:22  [35] Общество

8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. С профессиональным праздником сотрудников военкоматов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

"Сегодня вы выполняете очень большой объем задач, связанный с комплектованием Вооруженных сил Российской Федерации, вместе со всей страной отвечаете на новые вызовы времени.

Военкоматы работают над повышением престижа военной службы, тесно взаимодействуют с ветеранскими организациями, выполняют очень значимые социальные функции, связанные с поддержкой тех, кто защищал и защищает Отечество, а также членов их семей", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Военные Глеб Никитин
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