Глеб Никитин поздравил сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником Общество

8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. С профессиональным праздником сотрудников военкоматов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня вы выполняете очень большой объем задач, связанный с комплектованием Вооруженных сил Российской Федерации, вместе со всей страной отвечаете на новые вызовы времени.

Военкоматы работают над повышением престижа военной службы, тесно взаимодействуют с ветеранскими организациями, выполняют очень значимые социальные функции, связанные с поддержкой тех, кто защищал и защищает Отечество, а также членов их семей", - отметил Глеб Никитин.