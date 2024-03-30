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Общество

Новый сервис "ГосQR" запущен в МФЦ Нижегородской области

08 апреля 2024 11:24  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пилотный проект "ГосQR" запустили в всех МФЦ Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, данный сервис поможет ускорить прием граждан и сократить вероятность ошибок.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом "ГосQR", нужно установить на телефон приложение "Госуслуги".

Далее в отделении МФЦ заявитель сканирует камерой телефона специальный QR-код, дает согласие на использование данных из цифрового профиля для МФЦ. Отмечается, что согласие действует в течении 12 часов. Если возникнет необходимость помощи сотрудников, то специалисты МФЦ готовы помочь с прохождением процедуры.

Напомним, что получить услуги можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области или по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Ранее сообщалось, что возможность тиражирования опыта семейных МФЦ обсудили в Нижегородской области.

 

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Теги:
Госуслуги МФЦ
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