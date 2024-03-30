Новый сервис "ГосQR" запущен в МФЦ Нижегородской области

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Пилотный проект "ГосQR" запустили в всех МФЦ Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, данный сервис поможет ускорить прием граждан и сократить вероятность ошибок.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом "ГосQR", нужно установить на телефон приложение "Госуслуги".
Далее в отделении МФЦ заявитель сканирует камерой телефона специальный QR-код, дает согласие на использование данных из цифрового профиля для МФЦ. Отмечается, что согласие действует в течении 12 часов. Если возникнет необходимость помощи сотрудников, то специалисты МФЦ готовы помочь с прохождением процедуры.
Напомним, что получить услуги можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области или по телефону: 8 (831) 422-14-21.
Ранее сообщалось, что возможность тиражирования опыта семейных МФЦ обсудили в Нижегородской области.
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