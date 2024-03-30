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Общество

Возможность тиражирования опыта семейных МФЦ обсудили в Нижегородской области

03 апреля 2024 13:39  [103] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Активисты проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" совместно с региональным отделением движения "Отцы России" познакомились с работой многопрофильного центра "Семья" в городе Городце. Сейчас по всей России проходит Неделя семейных многофункциональных центров, которая направлена на широкое информирование жителей об их возможностях в оказании социальной помощи семьям с детьми.

Многопрофильный центр "Семья" в Городецком муниципальном округе является единственным подобным учреждением в Нижегородской области. Он был открыт в мае 2023 года, объединив сразу три учреждения – центр социальной помощи семье и детям, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы обслуживаем население, начиная с новорожденных и заканчивая нашими бабушками и дедушками. За помощью приходят все, и, естественно, мы никому не отказываем. Особое место занимают, конечно, семьи с детьми – это то, ради чего мы живем и работаем, это наше будущее. Помощь оказываем абсолютно разную. Особенно востребованы социально-психологическая и социально-бытовая поддержка", - поделилась директор многопрофильного центра "Семья" Татьяна Сметанина.

Центр занимается и адресной поддержкой населения, в частности, обеспечивает малоимущие семьи вещами, а также нуждающимся совместно с администрацией округа выдают талоны на питание.
 
Особое внимание уделяется поддержке граждан пожилого возраста. Например, на базе центра есть специализированный жилой дом, где проживают граждане старшего возраста, признанные нуждающимися в жилье. А также работает два отделения дневного пребывания в городах Городец и Заволжье, где пожилые люди получают помощь в реабилитации и адаптации.

"У нас создано и отделение активного долголетия, где люди 55+ занимаются в различных студиях – это и йога, и танцы, и английский язык, шашки и шахматы. Все эти занятия пользуются большим успехом. Наш центр для всех найдет занятие по душе и окажет всевозможную помощь", - добавила Татьяна Сметанина. 

Региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ирина Гончарова высоко оценила работу центра, отметив, что подобные учреждения будут полезны и востребованы и в других муниципалитетах. На встрече с руководством они отдельно обсудили возможность проведения специалистами центра выездной консультации в Нижнем Новгороде. 

"Семьи с детьми всегда занимали особое место в нашей работе. А этот год в России объявлен Годом семьи, что требует еще больше уделять им внимания. Сейчас постоянно расширяется спектр мер поддержки, и важно, чтобы они дошли до каждой семьи. Для этого и нужны такие центры. Мы сегодня увидели, как проходит первичный прием, когда многодетную семью консультировали по выплатам, по возможной господдержке. Мы пообщались с приемной семьей, которая также пришла в центр за помощью. Самое главное, что центр успешно работает и работает именно для людей", - сказала Ирина Гончарова. 

Также зашла речь об открытии в Городецком округе филиала ВОД "Отцы России", деятельность которых также направлена на поддержку семей с детьми.

"Мы были впечатлены работой центра, то, с какими задачами он справляется. И, конечно, готовы оказать и свою поддержку в ряде вопросов. Безусловно, такой проект нужно расширять и тиражировать, чтобы их как можно больше было по всей стране. Зачастую семьи, особенно молодые семьи, не знаю все меры, на которые могут рассчитывать. И вот здесь как раз их сопровождают, консультируют, помогают. Это очень правильное дело", - председатель регионального отделения ВОД "Отцы России" Дмитрий Исаев.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

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Теги:
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