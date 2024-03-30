Движение трамваев №6 и №7 изменится с 18 апреля из-за ремонтных работ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде изменится с 18 апреля из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Так, по причине замены трамвайных путей на перекрестке улиц Народной и Акмолинской с 18 по 28 апреля движение трамваев №6 и 7 будет временно прекращено на участке от остановки "Московский вокзал" до остановки "Станция Варя".

Кроме этого, с 28 апреля по 23 мая будет частично закрыто движение по Сормовскому шоссе на пересечении с улицей Народной. На период временного перекрытия на указанных участках движение трамваев №6 и 7 будет организовано только по Сормовскому кольцу.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что работы по замене трамвайных путей проходят на улице Пискунова.