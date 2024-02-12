Реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде

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Реконструкция трамвайных путей завершилась в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".
В настоящее время основные строительно-монтажные работы на трамвайных путях завершены, сейчас идет их приемка. Помимо этого, специалисты проводят испытания новых кабельных линий.
"О запуске трамвайного движения на участке будет сообщено дополнительно", - пояснили в компании.
Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет решено выделить 50 млрд рублей.За это время планируется реконструировать 149 км трамвайных путей, обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций.
Также ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планировалось открыть во второй половине 2023 года, однако затем сроки сдвинулись до марта 2024 года.
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