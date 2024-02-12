Реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реконструкция трамвайных путей завершилась в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

В настоящее время основные строительно-монтажные работы на трамвайных путях завершены, сейчас идет их приемка. Помимо этого, специалисты проводят испытания новых кабельных линий.

"О запуске трамвайного движения на участке будет сообщено дополнительно", - пояснили в компании.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет решено выделить 50 млрд рублей.За это время планируется реконструировать 149 км трамвайных путей, обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций.

Также ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планировалось открыть во второй половине 2023 года, однако затем сроки сдвинулись до марта 2024 года.