Приложение "Мой Нижний Новгород" запустило новый сервис

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В городском приложении "Мой Нижний Новгород" во Вконтакте появился новый сервис.
Как сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях, сервис поможет жителям узнавать информацию об их доме.
По словам мэра город, в разделе "Мой дом" разработчики собрали всю актуальную информацию о месте проживания.
"Например, можно своевременно узнать о коммунальных работах в доме, найти контакты домоуправляющей компании и полезные социальные сети в родном районе", – написал Юрий Шалабаев.
Мэр также отметил, что приложение будет регулярно обновляться. Кроме того, планируется создать ещё несколько сервисов, которые позволят коммуницировать с городом по важным вопросам.
Ранее сообщалось, что в МФЦ Нижегородской области запущен новый сервис "ГосQR".
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