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Общество

Приложение "Мой Нижний Новгород" запустило новый сервис

08 апреля 2024 16:17  [37] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В городском приложении "Мой Нижний Новгород" во Вконтакте появился новый сервис.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях, сервис поможет жителям узнавать информацию об их доме.

По словам мэра город, в разделе "Мой дом" разработчики собрали всю актуальную информацию о месте проживания.

"Например, можно своевременно узнать о коммунальных работах в доме, найти контакты домоуправляющей компании и полезные социальные сети в родном районе", – написал Юрий Шалабаев.

Мэр также отметил, что приложение будет регулярно обновляться. Кроме того, планируется создать ещё несколько сервисов, которые позволят коммуницировать с городом по важным вопросам.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Нижегородской области запущен новый сервис "ГосQR".


 

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Теги:
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