Весенний сезон экскурсий начинается в нижегородских "Заповедных кварталах" Культура и отдых

Фото: ОП "Заповедные кварталы"

"Заповедные кварталы" Нижнего Новгорода с 28 апреля по 1 мая возобновляют прогулки по историческим улицам, усадебным садам и деревянным домам.

Как сообщает ОП "Заповедные кварталы", в расписание добавлены не только полюбившиеся, но и новые экскурсии для взрослых и детей.

Например, экскурсия "Портал в квартал" - это путешествие по усадебному саду и комнатам исторического дома. Дети смогут освоить искусство письма пером, узнают, как зажечь керосиновую лампу и в какие игрушки играли их сверстники. Кроме того, посетители смогут попробовать ароматный чай из настоящего самовара.

Любители романтики приглашаются на экскурсию "Дела сердечные". Вместе с Анастасией Андреевой горожане и гости столицы Приволжья узнают, как в старину проходили знакомства, о чем в письмах писали своим любимым женщинам Максим Горький, Адам Богданович и Владимир Короленко.

Отмечается, что в квартале церкви Трех Святителей планируется очередной этап благоустройства исторических усадебных садов. Кроме того, в мае ожидается выпуск новой летней коллекции собственных сувениров-футболок, шопперов, свитшотов и значков.

Ознакомиться с расписанием и записаться на экскурсии можно на сайте.

Ранее сообщалось, что "Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков.

СПРАВКА:

"Заповедные кварталы" — это пилотный проект Агентства по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС"). В территорию проекта входят квартал церкви Трех Святителей (в границах улиц Новая — Короленко — Славянская) и Студеный квартал (в границах улиц Студеная — Звездинка — Алексеевская и переулка Холодный).