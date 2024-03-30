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Общество

Сергей Кравцов: "Нижегородская область является флагманом в развитии образования"

08 апреля 2024 18:22  [60] Общество

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Нижегородскую область с рабочей поездкой посетил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он осмотрел корпус "Школы 800" в Автозаводском районе. Также министру представили ход реализации проекта по созданию флагманской школы имени Негина.

Затем на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось всероссийское совещание по вопросам преподавания предметов естественно-научного цикла. Его участниками стали более 150 организаторов сферы образования, педагогов и методистов из разных регионов страны.

Пленарное заседание мероприятия открыли Сергей Кравцов, Глеб Никитин и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

На совещании обсуждались актуальные вопросы государственной политики в сфере общего образования, а также важнейшие аспекты преподавания предметов естественно-научного цикла. В ходе открытого диалога действующие учителя математики, физики, химии и биологии внесли свои предложения по совершенствованию системы школьного образования в стране.

"Нижегородская область является флагманом в развитии образования. Здесь очень хорошо выстроена работа школ, колледжей, высших учебных заведений и научных учреждений. Этот опыт нам очень важен для дальнейших шагов по развитию естественно-научного образования в стране", – заявил Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ добавил, что большую роль в развитии естественно-научного направления играет национальный проект "Образование", в рамках которого в том числе в сельской местности открываются центры естественно-научного образования "Точка роста", а также проходит оснащение кабинетов школ современным оборудованием.

"С 1 сентября 2023 года утверждены единые образовательные программы, в том числе по физике, химии, биологии, математике. По истории с этого учебного года уже все школьники работают по новым учебникам для 10–11-х классов. Сейчас мы приступаем к подготовке учебников по естественно-научным предметам", – сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения отметил, что задача школы – обеспечить широкий кругозор у учеников, чтобы благодаря качественным базовым знаниям ребята могли выбрать интересную им профессию и при желании в будущем сменить профиль. Он обратил внимание, что на сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений.

"Недавно получили данные по выбору школьниками предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году. У нас есть небольшой рост среди планирующих сдавать физику по сравнению с количеством школьников, которые выбрали этот предмет в прошлом году. Это связано с введением единой системы профориентации в школах. По четвергам проходят занятия "Россия – мои горизонты". На них в том числе много говорят об инженерном образовании», – пояснил глава Минпросвещения России.

Глеб Никитин отметил, что на территории региона реализуется ряд важных проектов в сфере образования.

"Я благодарен, что наши инициативы поддержаны и оценены на федеральном уровне. Речь идет о строительстве флагманской школы имени Негина и других новых школ, создании технопарка "Нижполиграф", об открытии десяти кластеров по проекту "Профессионалитет" в сфере специального образования. Это не просто здания, но и новые ячейки в общеобразовательном просветительском проекте, который мы ведем вместе с министерством просвещения России", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил важность темы всероссийского совещания для региона.

"С учетом специфики Нижегородской области для нас крайне важно научное направление образования, включающее подготовку по инженерным специальностям, развитие научных кадров. Наш регион сохраняет лидирующие позиции по инновационным и научным разработкам. Сегодня общались с директорами школ, есть потребность в кадрах, особенно в учителях математики. Работа по повышению привлекательности профессии комплексная и многогранная. И сегодня совещание дало возможность обсудить аспекты этой работы с педагогами", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Сергей Кравцов и Глеб Никитин осмотрели первые лаборатории технопарка на базе "Нижполиграфа".

 

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Теги:
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