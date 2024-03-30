Прием заявок на участие в проекте "Волонтеры 800" начался в Нижегородской области Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Прием заявок в рамках проекта "Волонтеры 800" начался в Нижегородской области.

Как сообщает АНО "Центр 800" подать заявку можно в течении года на сайте. Уточняется, что желающие принять участие в мероприятиях в рамках программы "Культурной столицы-2024", должны заполнить анкету до 31 мая.

Стать волонтером может любой гражданин России или иностранный гражданин старше 16 лет, который проживает на территории Нижегородской области. Прежде чем войти в основной или резервный состав волонтеров, претендент должен будет пройти общую подготовку, а затем тестирование. В программу обучения волонтеров входит изучение ключевой информации о добровольческом движении и базовый курс по истории Нижнего Новгорода.

В качестве поощрения и мотивации, у добровольцев будет возможность принять участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, в мастер-классах программы развития талантов "Больше чем волонтер". Также добровольцы получат экипировку, билеты на городские мероприятия, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту. Кроме того, для них предусмотрено страхование от несчастных случаев во время смен.

В прошлом году "Волонтеры 800" приняли участие в 108 мероприятиях разного уровня. В общей сложности с 2021 года "Волонтеры 800" приняли участие в 342 мероприятиях. Это 150 тысяч часов, проведенных на сменах. Ежегодно "Волонтеры 800" помогают в организации федеральных проектов на территории Нижнего Новгорода. В этом году нижегородские добровольцы участвовали в проведении "Игр будущего" и Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее сообщалось, что штабы "Волонтеров местного самоуправления" открываются в муниципалитетах Нижегородской области.

СПРАВКА:

Проект "Волонтеры 800" — это сплоченная профессиональная команда, которая помогает жителям и гостям Нижнего Новгорода во время проведения различных мероприятий. Проект направлен на сохранение наследия 800-летия Нижнего Новгорода, развитие добровольческого движения в регионе. Волонтеры помогают в организации и проведении международных, всероссийских, региональных и городских: конференций, съездов образовательных и научных форумов, фестивалей и спортивных мероприятий. Кроме того, добровольцы участвуют в проекте "800 добрых дел", посещают приют для животных, помогают в организации мероприятий для взрослых и детей с ОВЗ.