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Культура и отдых

Гастроли театра-фестиваля "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга пройдут в Нижнем Новгороде

09 апреля 2024 18:26  [3] Культура и отдых

Гастроли театра-фестиваля "Балтийский дом" (Санкт-Петербург) пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы программы "Большие гастроли".  

В рамках гастролей питерского театра нижегородцы смогут посмотреть сразу несколько спектаклей: "Пиковая дама", "Остров сокровищ" и ряд других.

"Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", - отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Как сообщалось ранее, капремонт театра кукол в рамках нацпроекта "Культура" начался в Дзержинске.

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Теги:
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