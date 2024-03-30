Гастроли театра-фестиваля "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга пройдут в Нижнем Новгороде

Гастроли театра-фестиваля "Балтийский дом" (Санкт-Петербург) пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы программы "Большие гастроли".
В рамках гастролей питерского театра нижегородцы смогут посмотреть сразу несколько спектаклей: "Пиковая дама", "Остров сокровищ" и ряд других.
"Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", - отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Как сообщалось ранее, капремонт театра кукол в рамках нацпроекта "Культура" начался в Дзержинске.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+