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Спорт

Нижегородское правительство подписало концессию для строительства центра развития детско-юношеского хоккея

10 апреля 2024 10:10  [56] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области заключило концессионное соглашение на строительство спортивного центра для развития детско-юношеского спорта и воспитания спортсменов-хоккеистов в Нижнем Новгороде.

"Огромный интерес болельщиков к хоккею сочетается в регионе с очень серьезной мотивацией молодежи, которая занимается спортом. Это требует различных площадок для тренировок и соревнований. Новый спортивный центр станет базой для развития детско-юношеского хоккея, который является фундаментальным компонентом в подготовке резерва. Проект будет отличным дополнением ледовой арены на Стрелке и важной частью спортивной инфраструктуры в целом", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области организовало работу по сопровождению проекта концессионного соглашения с этапа подачи заявки до момента подписания.

"Спортивный центр будет построен в Автозаводском районе на улице Краснодонцев к 2027 году. В здании планируется разместить две ледовые арены для учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой. Объем инвестиций в проект — более двух миллиардов рублей", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Планируется, что объект также будет включать в себя медицинский центр, конференц-зал, буфет для зрителей и гостиницу. Концессионером выступит ООО "Спортивный центр "Торпедо", входящий в структуру АНО ХК "Торпедо".

"Сейчас в Нижнем Новгороде настоящий хоккейный бум! Интерес к этому виду спорта за последние годы заметно вырос, и все больше родителей хотят отдать своих детей в хоккейные школы. Для клуба "Торпедо" воспитание подрастающего поколения игроков — одна из приоритетных задач. Помимо детской школы, в городе также строится новая ледовая арена. Благодаря этим двум проектам в нашей области появляется инфраструктура для занятий хоккеем, которая станет одной из лучших в стране. Появится возможность проводить тренировки для большего числа мальчишек и девчонок, спортсменов-любителей, а также игроков в адаптивном хоккее", - подчеркнул генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов.

Как сообщалось ранее, спортивно-оздоровительный комплекс "Рось" открыли в Ковернинском муниципальном округе.

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Теги:
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