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Общество

Замена почти 2800 дорожных знаков пройдет в 2024 году в Нижнем Новгороде

10 апреля 2024 13:43  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде заменят около 2800 дорожных знаков в этом году. Об этом сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение" (СМЭУ).

"Каждый год мы ведем плановый ремонт и восстановление более 1 тысячи дорожных знаков. В этом году планируется провести такие работы на центральной и исторической части города. Кроме того, в рамках комплексной работы по улучшению безопасности дорожного движения глава города Юрий Шалабаев на этот год выделил финансирование на замену около 1800 дорожных знаков на оцинкованных стойках – они являются более эстетичными и долговечными. Работы ведем оперативно, старые знаки, которые еще пригодны к службе, мы будем использовать на второстепенных улицах", – отметил директор МБУ "СМЭУ" Николай Мамонов.

Он также уточнил, что с начала года специалисты уже обновили около 100 стоек у дорожных знаков. Первые обновленные дорожные знаки появились на улицах Пожарского, Стрелке, Советской, Семашко и Совнаркомовской, а также на Театральной площадь и площади Минина и Пожарского.

Ранее сообщалось, что город продолжает работу по оптимизации движения транспорта. В этом году в Нижнем Новгороде также модернизируют 28 светофоров в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, что дорожный ремонт по нацпроекту БКД стартовал в Нижегородской области.

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Теги:
Дороги Общественный транспорт Ремонтные работы
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