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Общество

Дом народного единства создал волонтерский центр для помощи жителям ДНР

10 апреля 2024 15:09  [112] Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства вместе с правительством Нижегородской области создали волонтерский центр для помощи жителям Донецкой народной республики.  Как сообщают организаторы гуманитарного проекта, это новый этап региональной поддержки Харцызска и Иловайска. В течении двух лет на подшефных территориях в ДНР проводится ремонт дорог, коммунальных систем, жилых домов и социальных учреждений. Благоустраиваются парки и скверы. Теперь на постоянной основе будет оказываться  адресная волонтерская помощь.

Проект взял старт в Харцызске. Волонтерские отряды будут работать посменно по четырем направлениям: социальное и медицинское волонтерство, благоустройство и взаимодействие с молодежью.Участниками гуманитарной миссии стали как опытные волонтеры, так и новички движения.

Первыми добрыми делами молодых нижегородцев стали благоустройство общественных пространств Харцызска и помощь пожилым жителям. Силами волонтеров очищен парк имени Чехова, покрашены детские площадки, установлены новые мусорные контейнеры. Кроме того, были спилены ветхие и аварийные деревья.  Одинокой пенсионерке помогли навести порядок в огороде. В скором времени начнутся работы в Иловайске.

Как отметили в центре волонтеров Дома народного единства, следующий шаг центра это работа по привлечению новых активистов и развитие волонтерского движения на освобожденных территориях. По словам организаторов проекта, предпочтение отдается студентам строительных и медицинских вузов, которые могут проходить практику по специальности и помогать соотечественникам в новых регионах России.

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Теги:
Волонтеры ДНР Дом народного единства
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