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Экономика

Около 70 тысяч вакансий открыто в Нижегородской области

10 апреля 2024 16:28  [114] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Около 70 тысяч вакансий открыто на предприятиях Нижегородской области по данным на апрель 2024 года.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявила заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова в ходе первого заседания проектной команды "Подготовка и развитие кадров" 10 апреля. 

Мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, оно было организовано АНО"Областное кадровое агентство".

По словам Елены Перенковой, на 2/3 открытых вакансий на предприятиях требуются рабочие специалисты среднего звена. 

"Они могут быть закрыты за счет выпускников колледжей и техникумов. Однако зачастую выпускники теряют интерес к работе при трудоустройстве на предприятие. Одной из причин этого является отсутствие наставников. Поэтому в рамках кадровой стратегии мы подготовили проект "Подготовка наставников"("Пул наставников"), - рассказала замминистра образования и науки региона.

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина подчеркнула, что президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей к 2028 году. 

"В настоящее время чувствуется, что рабочие специальности становятся популярнее. Сейчас многие школьники сначала стремятся получить профессию и идут в техникумы, а потом в вузы, а еще 5-7 лет назад они хотели получить только высшее образование", - сообщила Ольга Щетинина.

Как сообщалось ранее, нижегородские соцпредприниматели могут получить поддержку при поиске сотрудников.

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Теги:
Занятость и безработица Образование
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