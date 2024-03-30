Около 70 тысяч вакансий открыто в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Около 70 тысяч вакансий открыто на предприятиях Нижегородской области по данным на апрель 2024 года.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявила заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова в ходе первого заседания проектной команды "Подготовка и развитие кадров" 10 апреля.

Мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, оно было организовано АНО"Областное кадровое агентство".

По словам Елены Перенковой, на 2/3 открытых вакансий на предприятиях требуются рабочие специалисты среднего звена.

"Они могут быть закрыты за счет выпускников колледжей и техникумов. Однако зачастую выпускники теряют интерес к работе при трудоустройстве на предприятие. Одной из причин этого является отсутствие наставников. Поэтому в рамках кадровой стратегии мы подготовили проект "Подготовка наставников"("Пул наставников"), - рассказала замминистра образования и науки региона.

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина подчеркнула, что президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей к 2028 году.

"В настоящее время чувствуется, что рабочие специальности становятся популярнее. Сейчас многие школьники сначала стремятся получить профессию и идут в техникумы, а потом в вузы, а еще 5-7 лет назад они хотели получить только высшее образование", - сообщила Ольга Щетинина.

Как сообщалось ранее, нижегородские соцпредприниматели могут получить поддержку при поиске сотрудников.