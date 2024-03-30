Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет в третий раз выиграл грант в размере 3,5 млн рублей на подготовку вожатых для Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, в течение трех месяцев специалисты вуза обучат 300 человек вожатскому мастерству.

Обучение начнется в апреле и завершится в июне. За это время будущие вожатые пройдут нормативно-правовые основы вожатской деятельности, освоят профессиональную этику и культуру вожатого, игропрактику и технологии работы в рамках реализации направлений Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". По окончании обучения слушатели получат профессию "Вожатый" и будут трудоустроены в нижегородские лагеря.

Докладчиками проекта будут преподаватели кафедры общей и социальной педагогики, специалисты отдела по молодежной политике и воспитательной работе, а также сотрудники региональной организации "Российские студенческие отряды", которая будет финансировать проект.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, за 2 года реализации гранта были подготовлены более 500 вожатых. В их числе студенты нижегородских вузов, колледжей, техникумов, а также школьники старше 16 лет.

Ранее сообщалось, что студенты НГПУ им. Минина примут участие в "Ярмарке вакансий".