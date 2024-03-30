Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2024 17:21  [49] Нижегородские аграрии приступили к весенним полевым работам
10 апреля 2024 17:11  [63] Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых
10 апреля 2024 16:23  [100] Школа креативных индустрий проведет в Нижнем Новгороде День открытых дверей
10 апреля 2024 16:12  [112] Трехзвездночная гостиница "Шухов" откроется в Выксе
10 апреля 2024 15:50  [121] ЗСНО станет главной площадкой Нижегородской области по проведению "Тотального диктанта"
10 апреля 2024 15:30  [130] Продажу вейпов могут запретить в России
10 апреля 2024 15:09  [138] Дом народного единства создал волонтерский центр для помощи жителям ДНР
10 апреля 2024 15:07  [139] Уборка аварийных деревьев проходит в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 13:58  [171] Уборка кладбищ в рамках месячника по благоустройству началась в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 13:43  [182] Замена почти 2800 дорожных знаков пройдет в 2024 году в Нижнем Новгороде
Общество

Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых

10 апреля 2024 17:11  [63] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Мининский университет в третий раз выиграл грант в размере 3,5 млн рублей на подготовку вожатых для Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, в течение трех месяцев специалисты вуза обучат 300 человек вожатскому мастерству. 

Обучение начнется в апреле и завершится в июне. За это время будущие вожатые пройдут нормативно-правовые основы вожатской деятельности, освоят профессиональную этику и культуру вожатого, игропрактику и технологии работы в рамках реализации направлений Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". По окончании обучения слушатели получат профессию "Вожатый" и будут трудоустроены в нижегородские лагеря. 

Докладчиками проекта будут преподаватели кафедры общей и социальной педагогики, специалисты отдела по молодежной политике и воспитательной работе, а также сотрудники региональной организации "Российские студенческие отряды", которая будет финансировать проект. 

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, за 2 года реализации гранта были подготовлены более 500 вожатых. В их числе студенты нижегородских вузов, колледжей, техникумов, а также школьники старше 16 лет.

Ранее сообщалось, что студенты НГПУ им. Минина примут участие в "Ярмарке вакансий".

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты НГПУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph