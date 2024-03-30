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Общество

Глеб Никитин: "Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны"

12 апреля 2024 09:15  [84] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем космонавтики.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем космонавтики!

Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны, стремление к достижению самых смелых целей и силу человеческого духа. За полетом Юрия Гагарина стоял труд десятков тысяч людей, которым мы обязаны одним из величайших достижений в истории человечества. Судьба тех поколений дает невероятное количество примеров самоотверженности, мужества, преданности своему делу. Космическая отрасль не только стала прорывом сама по себе, но и способствовала развитию множества смежных отраслей в самых разных уголках страны, в том числе в Горьковской области", - говорится в тексте поздравления.

"В этот праздничный день хочется поблагодарить всех, чья работа сегодня напрямую или косвенно связана с космонавтикой. Прежде всего, огромную роль в этом процессе играет образование. Интерес к космосу и науке можно заложить с самых ранних лет. Очень важно, чтобы на этом пути у ребенка были понимающие и заинтересованные проводники и наставники. Именно из детского интереса зачастую вырастают большие научные карьеры, а главным стимулом служит стремление воплотить свою мечту.

В День космонавтики хочется пожелать как можно больше ярких космических открытий, и чтобы количество поклонников этой отрасли знания неизменно росло!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Космонавтика Праздники
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