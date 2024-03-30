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Бизнес

Нижегородский производитель металлоизделий получил льготный заем ФРП

10 апреля 2024 18:53  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская металлообрабатывающая компания ООО "ПКФ "Микротон" получила льготный заем в размере 32,5 млн рублей по совместной регионально-федеральной программе Фонда развития промышленности (ФРП) "Проекты развития".

"Главная задача совместной федерально-региональной программы ФРП «Проекты развития» - поддержка импортозамещающих производств и увеличение качества отечественной продукции. Льготное заемное финансирование предоставляется под три или пять процентов годовых на срок до пяти лет. Такую поддержку уже получили 16 нижегородских проектов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

ООО "ПКФ "Микротон" специализируется на обработке тонколистового и профильного металла - производстве металлических водосточных систем для строительных компаний, кровельных и фасадных элементов, металлической мебели и других металлоконструкций.

"Использование отечественных материалов и комплектующих снижает импортозависимость в строительной отрасли, позволяет экономить на логистике. Продукция ПКФ "Микротон" используется при строительстве жилых малоэтажных домов, цехов промышленных предприятий и ФОКов, при благоустройстве придомовых территорий, в ЖКХ. С помощью займа компания увеличит производство металлических изделий и водосточных труб, а также создаст новое производство профильных стальных оцинкованных труб и труб с полимерным покрытием", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что нижегородские промышленные предприятия активно используют программы льготного заемного финансирования ФРП. В реализацию высокотехнологичных инвестиционных проектов уже вложено около 1,5 млрд рублей со стороны регионального ФРП и привлечено более 22 млрд рублей средств федерального ФРП.

Напомним, актуальную информацию о региональных, совместных и федеральных программах финансирования промышленных предприятий и других действующих мерах государственной поддержки промышленности, входящих в Навигатор Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), можно получить, обратившись в консультационный центр Фонда развития промышленности Нижегородской области по телефону: 8 (831) 217-10-44. 

Подробнее о программах, которые реализует региональный Фонд развития промышленности, можно узнать на сайте Фонда.

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Теги:
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