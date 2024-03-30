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Общество

Российский экологический оператор назвал основные задачи ФГИС "Экомониторинг"

10 апреля 2024 19:10  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский экологический оператор назвал основные задачи федеральной государственной информационной системы ФГИС "Экомониторинг", сообщает "телеканал 360".

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, до конца 2024 года будет создана первая очередь системы, основной задачей которой станет всестороннее и своевременное информирование о состоянии окружающей среды.

"Информация в систему будут поступать из более чем 10 разных источников", - отметил Денис Буцаев.

В частности, данные в систему будут передавать такие госструктуры, как Миниприроды, Минсельхоз, а также Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Рослесхоз, Росприроднадзор, Росстат.

Таким образом, в системе будет отображаться информация обо всех видах загрязнений окружающей среды.

Кроме того, новым видом экологической информации для ФГИС "Экомониторинг" станут сведения о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, а также о мерах по предупреждению последствий деградации вечномерзлых грунтов.

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Теги:
Экология
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