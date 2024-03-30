Замглавы администрации Заволжья подозревают в хищении бюджетных средств Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

По подозрению в хищении бюджетных средств задержан заместитель главы администрации города Заволжья Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно информации, в уголовном деле также фигурирует гендиректор компании компании по благоустройству ландшафта.

Как полагает следствие, в 2023 году в ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту, благоустройству и озеленению сквера в городе Заволжье Нижегородской области подрядчику были перечислены средства за работы, которые по факту не выполнялись.

Сумма ущерба для бюджета муниципалитета составила 1,4 млн рублей.

Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска.