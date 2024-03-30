Около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска Происшествия

Жительница Дзержинская обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 63-летней потерпевшей позвонил "сотрудник инвестиционной биржи".

Аферист рассказал пенсионерке о возможности быстрого заработка.

Женщину заинтересовало предложение и она перевела злоумышленнику 1 794 000 рублей на продиктованные банковские реквизиты. После проведения финансовой операции лже-сотрудник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю.

Также сообщалось, что нижегородец по указанию мошенников оформил в кредит более 11 млн рублей.