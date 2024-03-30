Около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска

Жительница Дзержинская обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 63-летней потерпевшей позвонил "сотрудник инвестиционной биржи".
Аферист рассказал пенсионерке о возможности быстрого заработка.
Женщину заинтересовало предложение и она перевела злоумышленнику 1 794 000 рублей на продиктованные банковские реквизиты. После проведения финансовой операции лже-сотрудник перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю.
Также сообщалось, что нижегородец по указанию мошенников оформил в кредит более 11 млн рублей.
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