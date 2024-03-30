Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2024 10:24  [99] Около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска
09 апреля 2024 10:43  [329] Нижегородские судебные приставы с начала года выдворили 333 иностранца-нарушителя закона
08 апреля 2024 15:51  [366] Cклад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде
08 апреля 2024 13:32  [462] Жителя Дзержинска подозревают в госизмене
08 апреля 2024 12:11  [487] Пожар произошел в промзоне Дзержинска утром 8 апреля
08 апреля 2024 09:08  [411] Полицейские ликвидировали наркопритон в Дзержинске
07 апреля 2024 20:19  [734] Пятеро пострадали в ДТП на ул. М. Горького в Нижнем Новгороде
07 апреля 2024 14:35  [480] Ребёнок госпитализирован после пожара в Кстове
07 апреля 2024 09:41  [624] Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде
06 апреля 2024 13:02  [572] Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием подростка в Кстове
Происшествия

Около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска

11 апреля 2024 10:24  [99] Происшествия

Жительница Дзержинская обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 63-летней потерпевшей позвонил "сотрудник инвестиционной биржи". 

Аферист рассказал пенсионерке о возможности быстрого заработка.

Женщину заинтересовало предложение и она перевела злоумышленнику 1 794 000 рублей на продиктованные банковские реквизиты. После проведения финансовой операции лже-сотрудник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю.

Также сообщалось, что нижегородец по указанию мошенников оформил в кредит более 11 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
09 апреля 2024 09:42  [319] Около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю
04 апреля 2024 10:20  [792] Нижегородец оформил по указанию мошенников более 11 млн рублей в кредит
01 апреля 2024 12:13  [823] Более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны
30 марта 2024 14:46  [828] Пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей
29 марта 2024 10:21  [720] Нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей
18 марта 2024 09:53  [726] Нижегородцы перевели телефонным мошенникам свыше 2,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph