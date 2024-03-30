Девятый съезд НКО "Вместе" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Девятый съезд социально-ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области "Вместе" открылся в Академии "Маяк"им. А. Д. Сахарова в столице Приволжья. Об этом сообщил корреспондент НИА" Нижний Новгород"с места события.

На съезде присутствовали, в частности, поисково-спасательный отряд "Волонтер", творческое объединение "Восторг"из города Кстово, "Добрые соседи" из Варнавина, другие участники нижегородских НКО.

По словам министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павла Карасева, с каждым годом в регионе становится все больше социально-ориентированных НКО.

"Здесь, на съезде, они обмениваются своими лучшими практиками, намечают различные совместные проекты. А мы со стороны министерства посмотрим, какую поддержку нужно оказать нашим НКО", - отметил Павел Карасев.

Руководитель ПСО "Волонтер"Сергей Шухрин рассказал гостям съезда о необходимых действиях в случае, когда человек заблудился в лесу.

"При наличии связи нужно позвонить в службу 112 и следовать инструкциям спасателей. При этом на другое место переходить не стоит, так как связь может пропасть. Ждать спасателей лучше на опушке леса или на поляне, чтобы человека было видно с дрона или вертолета. Если получится, можно развести костер или разложить яркие предметы", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что около 4 тысяч НКО работают в Нижегородской области.

Напомним, нижегородские НКО представили лучшие социальные практики на выставке "Россия".