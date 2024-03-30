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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" перешел на летний режим работы

11 апреля 2024 13:52  [112] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на летний режим работы.

Начиная с 15 апреля, зоопарк будет работать каждый день, без выходных и праздников. Также будет увеличено время работы зоопарка: с 9:00 до 19:00.

"С наступлением теплого времени года, обитатели нашей страны птиц и зверей становятся еще более активными. Поэтому мы корректируем режим работы, чтобы и у наших посетителей было больше времени на осмотр экспозиции зоопарка, а значит, было еще больше положительных эмоций от пребывания в стране птиц и зверей", - сообщил генеральный директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Также на ежедневный режим работы с 10:00 до 19:00, начиная с 15 апреля, переходят и исторические музеи, работающие на территории зоопарка "Лимпопо": Музей истории и быта Советского Союза "Назад в СССР"; Музей военной истории "Оружие Победы"; "Музей культуры чаепития и чайной церемонии "Самовар. Культура чаепития".

Ранее сообщалось, что бурые медведи пробудились в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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